短片：用牙刷、牙線要分先後？牙縫刷不同型號怎樣選？【附護齒5貼士】 (13:32)

想牙齒健康，除早晚刷牙外，牙線、牙縫刷和漱口水是否必須要用？使用時有沒有分先後？註冊牙醫陳澔賢接受明報電子平台組訪問，在本文短片一一解答。他表示牙刷是必須，牙線和牙縫刷通常二選一，漱口水則不是每個人都需要，他又講解選購牙刷、牙縫刷、漱口水的注意事項，還示範刷牙如何刷得乾淨。（採訪：陳凱雯 拍攝：王乙峰）
刷牙Q&A
問：刷牙後不漱口更好？
答：牙膏內的氟素留在口腔可助鞏固牙齒，故刷牙後不用漱口，吐乾淨口水便可，注意牙膏分量為一粒黃豆的大小。
問：應該早餐前抑或早餐後刷牙？
答：應在早餐前刷牙，進食後口腔會產生酸性物質，這時候刷牙會令牙齒鈣和礦物質流失。進食後要等40分鐘至1小時才可刷牙。
問：每日應刷牙多少次？
答：早晚各刷一次已經足夠，因為刷走牙菌膜後，牙菌膜約12小時至24小時後才會再形成。
問：漱口水是否要每日用？
答：漱口水不是每個人都必須要用，使用頻率視乎其氟素濃度，含氟素比例230ppm（氟化鈉0.05%）屬低濃度，可每日使用，若含氟素比例達900ppm（氟化鈉0.2%），每周用2至3次已足夠，宜先諮詢牙醫。
護齒貼士
1. 早晚刷牙，並使用牙線或牙縫刷
2. 避免吸煙
3. 避免高頻率進食，每次進食宜隔4小時
4. 多喝清水或清茶，中和口腔酸性
5. 每半年至一年做牙科檢查
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