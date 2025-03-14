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祛濕湯水抗春困｜中醫健脾祛濕湯水7食譜　肉湯素湯兼備 (09:08)

天氣潮濕人易春困濕困不精神，想煲祛濕湯水飲？本文綜合多個中醫健脾祛濕湯水食譜，使用粉葛、赤小豆、薏米或白朮等祛濕材料，肉湯素湯兼備，有助化濕抗春困（春天時節，人們常感到困乏無力、昏沉欲睡，就是常說的「春困」）。

肉湯類

■粉葛扁豆衣湯（4人分量）

材料：粉葛半斤、扁豆衣20克、地骨皮15克、生熟薏米各15克、陳皮1角、蜜棗2粒、瘦肉酌量（飲用素湯者可不加瘦肉）、水8碗

製法：洗淨陳皮，浸約1小時後刮瓤。粉葛毋須去皮（粉葛皮有助祛濕利尿），以牙刷擦拭表皮污垢及洗淨後備用。瘦肉汆水備用。洗淨扁豆衣、地骨皮、生熟薏米、蜜棗。水滾後放入所有材料，再水滾後調細火，8碗水煲至6碗水即成。

功效：祛濕

飲用注意：倘出現因春濕引起的「周身骨痛」、臉腫腳腫情況時，可一星期飲用一次，最好在早上空腹飲用。［粉葛赤小豆食用注意

■赤小豆扁豆白朮茯苓湯（4-5人分量）

材料：赤小豆1両、扁豆1両、白朮5錢、茯苓5錢、瘦肉1斤、水12碗

做法：用12碗水煲1.5小時至8碗，供4-5人飲用。

功效：健脾利水祛濕

■乾無花果淮山芡實湯

材料：乾無花果3粒、淮山30克、芡實30克、蜜棗3個、瘦肉約1斤、水1公升

製法：將材料洗淨，瘦肉汆水，放入煲內，加入1公升水，中火煲30分鐘即可。

功效：健脾祛濕

■黨參淮山薏仁湯（1人分量）

材料：黨參10克、淮山10克、茨實10克、蓮子10克、生熟薏仁各10克、豬腱200克

製法：材料洗淨。加水浸過材料，中細火煲約30分鐘，煲淨1碗，即可飲用。

功效：健脾祛濕

飲用注意：體質熱性的人不宜經常飲用。

素湯類

■乾無花果淮山扁豆湯（2人分量）

材料：乾無花果3-4粒、淮山5錢-1両、扁豆1-2両、水4碗

製法：將材料洗淨，放入煲內，加入4碗水，大火煮沸，轉中火煲至約2碗水。

功效：健脾祛濕

■栗子扁豆湯（3-4人分量）

材料：栗子300克、扁豆90克、茨實30克、雪蓮子15克、水2500毫升

製法：將扁豆、茨實及雪蓮子先浸約1小時。栗子剝殼去衣。所有材料放入煲內，加水2500毫升，煲約1.5小時即成。

功效：健脾化濕

粟米扁豆雪蓮子湯（3人分量）

材料：粟米2條、扁豆100克、雪蓮子30克、水2500毫升

製法：扁豆及雪蓮子浸1小時，粟米洗淨切件。所有材料放入煲內，加2500毫升水，煲約1小時即成。

功效：健脾化濕

註：各人體質不同，以上食譜僅供參考，如有疑問應先諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

資料來源：明報OL網

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