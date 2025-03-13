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米芝蓮2025｜《香港澳門米芝蓮指南2025》獲奬名單 (17:59)

米芝蓮今日（13日）在澳門公布《香港澳門米芝蓮指南2025》，有95家餐廳獲星，其中米芝蓮三星餐廳有9家（一間新上榜），二星餐廳有17家，一星餐廳共有69家上榜。以下為米芝蓮2025獲奬完整名單。【米芝蓮必比登推介名單 香港9間食肆新上榜】

●米芝蓮三星（***為二星晉升三星）餐廳名單

Amber（中環）*** [相關報道]

天巢法國餐廳（澳門）

富臨飯店（銅鑼灣）[相關報道]

Ta Vie旅（中環）[相關報道]

譽瓏軒（澳門）

8 1/2 Otto E Mezzo Bombana（中環）

唐閣（尖沙嘴）[相關報道連續10年奪米芝蓮三星 主廚黃智輝：沒有捷徑秘訣「最緊要用心煮」]

志魂（中環）

Caprice（中環）

●米芝蓮二星（**為一星晉升二星）餐廳名單

譚卉（澳門）**

Noi by Paulo Airaudo（中環）[相關報道]

8餐廳（澳門）

風味居（澳門）

天龍軒（尖沙嘴）[相關報道]

營致會館（中環）

麗晶軒（尖沙嘴）

淮揚曉宴（澳門）

龍景軒（中環）[相關報道]

廚魔（中環）[相關報道]

杜卡斯（澳門）

永利軒（澳門）

潤（灣仔）[相關報道]

Octavium（中環）[相關報道]

L'Envol（灣仔）[相關報道]

Tate（上環）[相關報道]

Arbor（中環）

米芝蓮一星（*為新上榜）餐廳名單

8 1/2 Otto e Mezzo Bombana（澳門）

Mono（中環）

Feuille（中環）[相關報道]

嘉麟樓（尖沙嘴）[相關報道]

帝影樓（澳門）

Gaddi's 吉地士（尖沙嘴）[相關報道]

六福菜館（西貢）

Racines（上環）[相關報道]

瑞兆（上環）

瑞兆（澳門）*

鮨金悅（澳門）

彤福軒（尖沙嘴）[相關報道]

Yardbird（上環）[相關報道]

Arcane（中環）

珀翠（金鐘）[相關報道]

夜上海（尖沙嘴）

福臨門（灣仔）

Duddell's 都爹利會館（中環）[相關報道]

鑄．鐵板燒（天后、大坑）

鮨吉祥 宮川（澳門）* [相關報道]

Andō（中環）[相關報道]

Vea（中環）

Ryota Kappou Modern（中環）

Chaat（尖沙嘴）[相關報道]

Neighborhood（中環）

Hansik Goo（中環）[相關報道]

紫逸軒（澳門）

Cristal Room by Anne-Sophie Pic（中環）[相關報道]

割烹凜（中環）

Aji 雅吉（澳門）*

Estro（中環） [相關報道]

Louise（中環） 

玥龍軒（澳門）

Sushi Wadatsumi（尖沙嘴）

逸東軒（佐敦）

ÉPURE（尖沙嘴）

Beefbar（中環）

甘牌燒鵝（灣仔）

長本（中環）[相關報道]

Tuber Umberto Bombana（尖沙嘴）*

大班樓（中環）

浙江軒（灣仔）

蜀道（澳門）

Belon（中環）

御寶軒（尖沙嘴）

新同樂（尖沙嘴）

萬豪金殿（金鐘）[相關報道]

Godenya（中環）

New Punjab Club（中環）[相關報道]

Ami（中環）* [相關報道]

新榮記（灣仔）

香宮（尖沙嘴）[相關報道]

一樂燒鵝（中環）

何洪記（銅鑼灣）

留園雅敘（灣仔）

彭慶記（跑馬地）

鮨．齋藤（中環）

Tosca di Angelo（尖沙嘴）

富豪（尖沙嘴）

Mizumi泓（澳門）*

麗軒（澳門）

文華廳（中環）[相關報道]

家全七福（灣仔）[相關報道]

夏宮（金鐘）[相關報道]

甬府（灣仔）[相關報道]

Whey（中環）

Mora摩（上環）[相關報道]

Roganic（銅鑼灣）[相關報道]

Plaisance by Mauro Colagreco（中環）* [相關報道]

米芝蓮年輕主廚大奬：Ankôma的王歲允（Frankie Wong）[相關報道：30歲前奪年輕主廚大奬感滿足 Ankôma主廚王歲允：小炒皇成創作靈感]

米芝蓮服務大奬：永利軒的Winnie Zhang：

米芝蓮侍酒師大奬：Andō的Carlito Chiu

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