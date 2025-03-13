米芝蓮2025｜《香港澳門米芝蓮指南2025》獲奬名單 (17:59)

米芝蓮今日（13日）在澳門公布《香港澳門米芝蓮指南2025》，有95家餐廳獲星，其中米芝蓮三星餐廳有9家（一間新上榜），二星餐廳有17家，一星餐廳共有69家上榜。以下為米芝蓮2025獲奬完整名單。【米芝蓮必比登推介名單 香港9間食肆新上榜】
●米芝蓮三星（***為二星晉升三星）餐廳名單
Amber（中環）*** [相關報道]
天巢法國餐廳（澳門）
富臨飯店（銅鑼灣）[相關報道]
Ta Vie旅（中環）[相關報道]
譽瓏軒（澳門）
8 1/2 Otto E Mezzo Bombana（中環）
唐閣（尖沙嘴）[相關報道：連續10年奪米芝蓮三星 主廚黃智輝：沒有捷徑秘訣「最緊要用心煮」]
志魂（中環）
Caprice（中環）
●米芝蓮二星（**為一星晉升二星）餐廳名單
譚卉（澳門）**
Noi by Paulo Airaudo（中環）[相關報道]
8餐廳（澳門）
風味居（澳門）
天龍軒（尖沙嘴）[相關報道]
營致會館（中環）
麗晶軒（尖沙嘴）
淮揚曉宴（澳門）
龍景軒（中環）[相關報道]
廚魔（中環）[相關報道]
杜卡斯（澳門）
永利軒（澳門）
潤（灣仔）[相關報道]
Octavium（中環）[相關報道]
L'Envol（灣仔）[相關報道]
Tate（上環）[相關報道]
Arbor（中環）
●米芝蓮一星（*為新上榜）餐廳名單
8 1/2 Otto e Mezzo Bombana（澳門）
Mono（中環）
Feuille（中環）[相關報道]
嘉麟樓（尖沙嘴）[相關報道]
帝影樓（澳門）
Gaddi's 吉地士（尖沙嘴）[相關報道]
六福菜館（西貢）
Racines（上環）[相關報道]
瑞兆（上環）
瑞兆（澳門）*
鮨金悅（澳門）
彤福軒（尖沙嘴）[相關報道]
Yardbird（上環）[相關報道]
Arcane（中環）
珀翠（金鐘）[相關報道]
夜上海（尖沙嘴）
福臨門（灣仔）
Duddell's 都爹利會館（中環）[相關報道]
鑄．鐵板燒（天后、大坑）
鮨吉祥 宮川（澳門）* [相關報道]
Andō（中環）[相關報道]
Vea（中環）
Ryota Kappou Modern（中環）
Chaat（尖沙嘴）[相關報道]
Neighborhood（中環）
Hansik Goo（中環）[相關報道]
紫逸軒（澳門）
Cristal Room by Anne-Sophie Pic（中環）[相關報道]
割烹凜（中環）
Aji 雅吉（澳門）*
Estro（中環） [相關報道]
Louise（中環）
玥龍軒（澳門）
Sushi Wadatsumi（尖沙嘴）
逸東軒（佐敦）
ÉPURE（尖沙嘴）
Beefbar（中環）
甘牌燒鵝（灣仔）
長本（中環）[相關報道]
Tuber Umberto Bombana（尖沙嘴）*
大班樓（中環）
浙江軒（灣仔）
蜀道（澳門）
Belon（中環）
御寶軒（尖沙嘴）
新同樂（尖沙嘴）
萬豪金殿（金鐘）[相關報道]
Godenya（中環）
New Punjab Club（中環）[相關報道]
Ami（中環）* [相關報道]
新榮記（灣仔）
香宮（尖沙嘴）[相關報道]
一樂燒鵝（中環）
何洪記（銅鑼灣）
留園雅敘（灣仔）
彭慶記（跑馬地）
鮨．齋藤（中環）
Tosca di Angelo（尖沙嘴）
富豪（尖沙嘴）
Mizumi泓（澳門）*
麗軒（澳門）
文華廳（中環）[相關報道]
家全七福（灣仔）[相關報道]
夏宮（金鐘）[相關報道]
甬府（灣仔）[相關報道]
Whey（中環）
Mora摩（上環）[相關報道]
Roganic（銅鑼灣）[相關報道]
Plaisance by Mauro Colagreco（中環）* [相關報道]
●米芝蓮年輕主廚大奬：Ankôma的王歲允（Frankie Wong）[相關報道：30歲前奪年輕主廚大奬感滿足 Ankôma主廚王歲允：小炒皇成創作靈感]
●米芝蓮服務大奬：永利軒的Winnie Zhang：
●米芝蓮侍酒師大奬：Andō的Carlito Chiu