香港花卉展覽2025短片率先睇　維園花展3月14日起舉行　主題花秋英可點綴環境、食用入藥【附花展入場資訊】 (13:15)

香港花卉展覽2025明日（14日）至23日在維多利亞公園舉行。今年大會以秋英為主題花、「綻放英姿」為主題。秋英生命力強、花色豐富、花期持久，且易於栽培和養護，因此一直是理想路邊美化植物、花壇盆栽及插花材料。【短片率先睇維園花展打卡位 有荷蘭風車、希臘小屋】
花展主題花秋英──適應力強
秋英是菊科秋英屬的一年生草本植物，原產於墨西哥。經過多年天然傳播及人工雜交繁殖後，衍生出多款變種和栽培種，包括捲狀、舌狀花或重瓣等型態。秋英對氣候和土壤的適應力強，能在貧瘠的土壤上生長。
花展主題花秋英──花色艷麗多變
秋英的花朵大而美麗，花期可長達數月，花色艷麗多變，有粉紫、桃紅、洋紅、粉紅及純白等純色品種，亦培植出雙色、鑲邊、條紋及內圈染暈等特別品種。
花展主題花秋英──可作中藥清熱解毒
秋英不僅可點綴環境，還可食用及入藥。秋英全草可作中藥，具有清熱解毒的功效。此外，東南亞各地也會以秋英嫩芽及葉子入餚。
香港花卉展覽2025
日期：3月14-23日
時間：9am-9pm
地點：香港維多利亞公園
入場費：成人14元、優惠收費7元（4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及一名照顧者）；周一至五60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者入場免費