香港花卉展覽2025短片率先睇　維園花展3月14日起舉行　主題花秋英可點綴環境、食用入藥【附花展入場資訊】 (13:15)

花展 主題花 秋英──適應力強

秋英是菊科秋英屬的一年生草本植物，原產於墨西哥。經過多年天然傳播及人工雜交繁殖後，衍生出多款變種和栽培種，包括捲狀、舌狀花或重瓣等型態。秋英對氣候和土壤的適應力強，能在貧瘠的土壤上生長。

花展 主題花 秋英──花色艷麗多變

秋英的花朵大而美麗，花期可長達數月，花色艷麗多變，有粉紫、桃紅、洋紅、粉紅及純白等純色品種，亦培植出雙色、鑲邊、條紋及內圈染暈等特別品種。

花展 主題花 秋英──可作中藥清熱解毒

秋英不僅可點綴環境，還可食用及入藥。秋英全草可作中藥，具有清熱解毒的功效。此外，東南亞各地也會以秋英嫩芽及葉子入餚。

香港花卉展覽2025

日期：3月14-23日

時間：9am-9pm

地點：香港維多利亞公園

入場費：成人14元、優惠收費7元（4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及一名照顧者）；周一至五60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者入場免費

資料來源：政府新聞處

短片賞花：秋英