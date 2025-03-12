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香港直航新航點一覽　涵日本、大陸、台灣、越南 (08:44)

正籌備復活節長假，甚至暑假去哪裏外遊？本文整理近月由香港出發的直航新航點，供大家計劃旅遊時參考。

【日本】

大灣區航空──日本德島及仙台

大灣區航空於去年底開始營運前往日本德島及仙台的定期航班，香港往返德島的航班為周一、周三、周六；香港往返仙台的航班為周一、周二、周五、周六。[詳情按此]

香港快運──日本仙台

香港快運航空（香港快運）今年1月亦開通來往香港與仙台航線，班次為逢周二、三、五、日。[詳情按此]

香港航空──日本仙台

香港航空仙台航線去年底啟航，運作班次為逢周一、三、六。[詳情按此]

香港快運──日本靜岡

香港快運航空（香港快運）去年底開通來往香港與靜岡航線，逢周二、四、六直飛富士山靜岡機場。[詳情按此]

香港快運──日本石垣

香港快運航空（香港快運）將復飛日本石垣航線，今年4月3日起每日提供一班來往香港與石垣機場（ISG）的航班。[詳情按此]

香港快運──日本小松

香港快運航空（香港快運）今年4月24日起，提供每周3班（逢周一、四、六）來回航班直飛小松。[詳情按此]

香港快運──日本宮古（下地島）

香港快運將於6月27日至10月24日期間，開辦季節限定航線前往宮古（下地島），班次為每周二、四、五及日。[詳情按此]

【大陸】

大灣區航空──安徽黃山

大灣區航空去年底起開展安徽省黃山市定期航班服務，新航線每周提供3班（逢周三、五、日）早上或下午前往黃山的航班。[詳情按此]

大灣區航空──湖北宜昌

大灣區航空的湖北省宜昌市定期航班去年底投入服務，每星期提供3班直航航班（逢周二、四、日）。[詳情按此]

【台灣】

香港快運──台灣花蓮

香港快運航空（香港快運）去年底推出來往香港與花蓮航線，班次為逢周二、四、六、日。[詳情按此]

越南

香港快運──越南芽莊

香港快運航空（香港快運）將於今年4月3日復飛來往香港與芽莊航線，每星期4班直飛金蘭國際機場（CXR），逢周一、二、四、六。[詳情按此]

【美國】

國泰航空──美國達拉斯

國泰航空開辦往來香港及達拉斯沃斯堡國際機場的直航服務，將於今年4月24日啟航，每周4班（逢周一、二、四及六）。[詳情按此]

【印度】

國泰航空──印度海得拉巴

國泰航空將於今年3月30日恢復往返印度特倫甘納邦首府海得拉巴的直航客運服務，初期每周設3對往返航班，並會於今年9月1日起增至每周5對。[詳情按此]

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