退伍軍人病｜8人遊清遠佛山後染退伍軍人病　一文看外遊注意事項 (11:23)

退伍軍人桿菌引起

退伍軍人病是由退伍軍人桿菌引起的傳染病。此病源於1976年在美國召開的退伍軍人大會時，曾引致肺炎爆發而命名。

退伍軍人病｜感染來源

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有可能因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。

退伍軍人病｜哪類人較易感染？

男士、50歲以上的人、吸煙、酗酒和免疫力弱的人均較易感染退伍軍人病。

退伍軍人病｜哪些情況可能增加患病風險？

供水系統保養欠佳、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，這些情況也可能增加患病風險。

退伍軍人病｜外遊時如何慎防感染？

- 出門前，查閱目的地最近爆發退伍軍人病的相關新聞

- 剛到住宿設施使用淋浴間前先打開出水口（如水龍頭、淋浴噴頭和熱水出水口等）及喉管內有水滯留的地方進行排水或沖洗最少1分鐘。這有助清除水管中的舊水，降低風險

- 若旅行時攜帶家居呼吸道醫療器材，須諮詢和跟從醫生的專業意見，並只可使用無菌水（不是蒸餾水或水龍頭食水）清洗和注入容器。應按照製造商的指示定期清洗及保養器材。清洗／消毒後，應用無菌水、煮沸後剛冷卻的食水或經0.2微米孔徑過濾過的水沖洗器材。切勿讓器材儲存積水；每日要傾倒盛水器內的水，然後抹乾容器所有表面，並且換水

退伍軍人病｜免疫力弱的人要注意什麼？

- 以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口

- 避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備

- 如要使用加濕器或其他可產生霧氣的設備，應使用無菌水或煮沸後剛冷卻的食水，不應直接從水龍頭注水入盛水器。此外，應按照製造商的指示定期清洗及保養加濕器或設備，不要讓設備儲存積水。每日傾倒盛水器的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水

資料來源：衛生防護中心／政府新聞公報