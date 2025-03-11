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維他命D3＋K2助更年期女士防骨質疏鬆　營養師：補充劑非必要　曬太陽加吃雞牛也可 (09:24)

近年不少中年女士流行一併服用維他命D3及K2，盼預防骨質疏鬆，澳洲註冊營養師、Nutri Life營養顧問中心執業的韓希兒（Ally）稱，雖然有研究指出，這個維他命組合能改善更年期女士的骨質密度，防止鈣流失，有助預防骨質疏鬆，不過透過曬太陽及食肉類攝取亦一樣有效。「KOL」論健康營養　註冊營養師拆解兩個飲食疑問　律師提醒：倘致受眾健康受損或被索償

韓希兒解釋，維他命D有助腸道吸收鈣質，維持血液中的鈣質，有助骨骼強健；維他命K2則有助促進鈣質運輸至骨骼，可促使骨骼礦物質鈣化，這個維他命組合可促進鈣質吸收及正確運送。有研究指出，這個維他命組合能改善更年期女士的骨質密度，防止鈣流失，有助預防骨質疏鬆。

韓希兒強調，其實每天曬太陽15分鐘，便可靠身體製造足夠的維他命D，是天然又慳錢的方法。維他命K2可透過雞肉、豬肝及牛肉等攝取，不一定要透過營養補充劑。至於這個維他命組合的理想攝取量，以及服用D3+K2維他命的長期影響，則仍待更多研究數據。

文：謝美琳

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