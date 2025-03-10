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日本地震研究：北海道千島海溝累積巨大能量　足以引發9級大地震 (16:17)

日本有研究指出，北海道以東沿海的千島海溝已累積了足夠的巨大能量，足以引發強度達黎克特制9級的大地震。(日本地震/千島海溝)

千島海溝設GPS觀測點研日本地震

日本東北大學、北海道大學及日本海洋研究開發機構進行了5年研究，近日發布了上述研究結果。研究員2019年在千島海溝海洋板塊下沉到大陸板塊之下的位置，設置多個GPS觀測點，結果發現海洋板塊觀測點每年向大陸板塊移動約8厘米，而大陸板塊亦向同一方向移動約8厘米。研究員表示，這反映該處的板塊已緊密相連，或令壓力積聚。

日本放送協會（NHK）報道指出，十七世紀時該片海域曾發生過大地震，政府亦估計該處未來30年內發生8.8級或以上大地震的可能性為7至40%。研究員表示，假設該處板塊當時也曾出現類似上述的壓力積聚情況，那麼現時板塊可能已累積了足以觸發大地震的壓力。研究員計劃在北海道十勝沖海域再設立觀測點，進行更詳細的研究。

學者囑預防日本再發生大地震

明天（11日）是三一一東日本大地震的14周年，東北大學災害科學國際研究所助理教授富田史章表示，三一一大地震已過去14年，人們已逐漸淡忘，但仍須意識到類似的大地震可能再次發生，提前考慮採取預防措施。

日本內閣府防災情報網站內有地震注意情報，提醒一旦千島海溝及日本海溝發生地震，民眾應該如何應對。（NHK）

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