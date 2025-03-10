「KOL」論健康營養　註冊營養師拆解兩個飲食疑問　律師提醒：倘致受眾健康受損或被索償 (12:21)

以下是綜合兩個網上有關營養資訊的疑問，由澳洲註冊營養師韓希兒解答。

疑問一：攝取過多鹽不會對腎臟有影響？

韓希兒稱，世衛建議一般成年人每日鈉攝取量少於2000mg（即略少於一平茶匙鹽）。腎臟是協助控制鈉平衡的重要器官，當鈉含量太高，一般會透過排尿釋放，假如長期攝取過量鈉就會加重腎臟負荷，嚴重可導致腎功能受損，甚至腎衰竭，以及死亡。當腎臟不能把所有鈉排出體外，鈉會存在於血液中並保留水分，致血量增加，加重心臟的負擔和壓力，同時增加患上心血管疾病風險，高血壓或腎病患者更要特別注意。

疑問二：純肉飲食可降低血糖及血脂？

曾有人聲稱持續以純肉飲食後，體內血糖及血脂下降，但LDL（低密度膽固醇、即壞膽固醇）上升。韓希兒表示，血糖數值並非單一數字，而是一個範圍，只要在範圍內已屬合理。暫時沒有研究指出血糖低於合理範圍內的水平，對身體會有什麼額外好處。她續稱，血脂數值受很多因素影響，例如檢驗時間、荷爾蒙分泌，或有否做運動等。

她說，LDL會攜帶膽固醇進入細胞，加速動脈硬化的速度，LDL上升會增加冠心病和心臟病等心血管疾病，以及中風等腦血管疾病風險。她提醒，心血管疾病患者倘跟從純肉飲食，或會嚴重影響健康。

律師：暫無法例監管KOL談養生營養資訊

陳柏豪表示，根據《醫生註冊條例》及《中醫藥條例》，任何人如以醫學或中醫角度為別人診斷或治療疾病，必須為註冊醫生或中醫；假如「KOL」單純給予營養或普通養生意見，目前而言沒有法例監管，但若提及如何以食療治療任何疾病，則有可能被裁定無牌執業。

另外，若「KOL」提供錯誤的營養意見，而導致受眾身體健康受損，「KOL」有可能因「疏忽」而需負上民事責任，向受眾賠償損失。受眾若提出民事索償，需證明直接的「因果關係」（causation），即如非觀眾依賴的「KOL」錯誤意見，便不會蒙受身體相關症狀，但這方面舉證有一定難度。

3貼士識別網上營養資訊

．韓希兒提醒，留意「KOL」是否持有專業資格，如註冊營養師或執業醫生等。

．「KOL」有否引述證據，例如醫學研究佐證。韓希兒稱，意見應要綜合多方面的大型研究，並且最好是針對亞洲人的研究。

．留意「KOL」親身試驗不足以證明是否適合所有人採用。

文：謝美琳

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