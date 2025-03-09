營養補充劑Supplement｜營養師：營養補充劑非「能醫百病」　從食物攝取維他命更佳　3類人或需營養補充劑 (17:13)

從食物攝取營養效果更佳

一般人身體健康沒有長期病患，有否需要吃營養補充劑？韓希兒稱，營養師一般建議先從日常飲食入手，保持飲食均衡，食物本身已含有多種營養素，在食物中吸收維他命，比服用營養補充劑的單一營養素效果更好。

韓希兒指出，以魚油為例，現時未有足夠研究證明健康成年人攝取額外魚油營養補充劑會對身體有好處，而食用含豐富omega 3及蝦青素的三文魚或吞拿魚，有助減低心血管疾病風險。

3類人或需吃營養補充劑

●孕婦──女性懷孕期間，身體需要支持胎兒發育和其本身的健康，某些營養素會比普通成年人需要更多，假若孕婦因偏食、孕吐或胃口不佳，以及工作時間等因素而未能確保均衡飲食，可考慮食用營養補充劑，確保吸收足夠營養（尤其是鐵質及⁠葉酸），以防影響胎兒神經線及腦部發展。

●素食者──素食者或較易缺乏可在肉、魚、貝類海鮮及乳製品中獲得的維他命B12、可在紅肉或海鮮獲取的鐵質，以及可在深海魚類中獲取的omega 3，建議素食者向註冊營養師查詢及評估，再選擇是否需要在飲食之外進食營養補充劑。

●貧血患者、腎病患者、消化或腸胃吸收欠佳長者──患貧血、腎病的人，又或消化或腸胃吸收欠佳的長者，身體攝取維他命或受影響，需由醫生判斷是否需要食營養補充劑。

文：謝美琳

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