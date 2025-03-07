菜心助控制血糖血壓　營養師教烹煮菜心貼士　提醒避吃菜心花 (15:00)

●菜心營養益處

菜心屬十字花科蔬菜，富含葉酸（維生素B9）和胡蘿蔔素。陳荃賢表示，胡蘿蔔素有助中和自由基，減少氧化壓力，對抗細胞損傷。菜心亦含葉黃素，有助預防黃斑病變。

1.減肥的人：菜心低熱量且高纖維，能增加飽腹感，有助控制體重。

2.糖尿病患者：菜心屬低升糖指數，有助血糖控制。

3.高血壓患者：菜心含鉀，有助調節血壓。

●烹煮菜心時要注意什麼？

陳荃賢稱，菜心在清洗乾淨後可以快炒或蒸（少於10分鐘），不宜長時間烹調，免流失太多營養素。她建議，可加一些大蒜，蒜素能增強體內免疫系統的運作，也有助減輕感冒徵狀。

●不建議食菜心花蕊

陳荃賢不建議吃菜心花蕊，因農藥通常會噴在花蕊。選購菜心時，宜揀菜葉完整、葉子柔軟光滑翠綠，根莖部挺身，菜葉最好沒有枯黃，因為這反映菜心在新鮮情況下採摘和儲存。

●兩類人慎吃菜心

1.腎臟病患：菜心含鉀，腎功能不全者須控制鉀的攝取。每天攝取量約為一碗。

2.消化系統敏感者：菜心所屬的十字花科蔬菜富含膳食纖維和棉子糖（Raffinose），這些成分在腸道中被微生物發酵，容易產生氣體，導致脹氣和肚子不舒服。因此，消化較差的人應該適量攝取十字花科蔬菜。

陳荃賢補充，菜心所屬的十字花科蔬菜大多含有致甲狀腺腫素（Goitrogen），會干擾碘的吸收，有甲狀腺功能異常的人在食用十字花科蔬菜時，只要將其煮熟，避免大量生食，基本上毋須刻意忌食。

文：葉志瀛