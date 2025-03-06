米芝蓮必比登推介名單公布　香港9間食肆新上榜【附米芝蓮必比登推介名單】 (12:44)

米芝蓮必比登推介的香港新上榜食肆：

●Art & Taste：除了經典牛肉麵、滷肉飯和蛋餅，還提供多款台灣小吃。外省牛肉麵湯頭香濃，麵條富彈性，建議選擇半筋半肉，前者軟腍入味，後者帶有肉香。

●香蕉仔：憑藉香蕉煎餅而小有名氣，提供多種口味，包括豬肉鬆配馬蘇里拉芝士。

●潮家宴：菜單涵蓋具代表性的潮州菜式，滷水獅頭鵝採用潮汕地區的鵝，鹹菜胡椒豬肚湯是店內招牌。

●暖心芝作（太子）：以石磨即場將黑芝麻研磨成糊，再製作成芝麻糊、雪糕、流心布甸、黑芝麻豆漿等甜品和小吃。【暖心芝作：限量石磨「芝」作麻香霸道】

●阿鴻小吃：菜單以傳統潮州菜為主，打冷、鹵水等一應俱全。這裏的白鹵水調味較少鹽糖，着重食材本身的味道，其中鵝片肉香濃郁，脂肪較薄。阿鴻炒飯是招牌菜之一，鵝肉、XO醬、櫻花蝦等帶來豐富口感。【阿鴻小吃：星級鹵水美食回歸】

●Juno：南法風味炭烤鱸魚的火候及調味得宜，皮脆肉嫩，是這間地中海餐廳的招牌菜。自製的迷迭香意大利麵包鬆鬆軟軟，與炭烤甜椒等小吃是絕配。【Juno：「意大利米王」盡吸龍蝦精華】

●強記美食：臘味糯米飯遠近馳名，另煎蝦米腸粉、花生旺菜豬骨粥等小食亦值得一試。

●Lulu Baobao：「溫柔」蔥油拌麵的手工製麵條充滿嚼勁，配上恰到好處的蔥油，香氣十足。招牌小籠包內餡飽滿多汁，同樣值得一試。

●泰排檔：提供地道的泰國街頭美食，包括船麵、炒河和小吃。推薦醉貓炒河，麵條帶焦香，鹹辣中透着微甜，雞蛋和打拋葉的香氣撲鼻，層次豐富。和牛船麵依照傳統在豬骨湯底加入豬紅，再以熱湯將和牛稍為燙熟。

資料來源：米芝蓮