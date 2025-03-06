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三八婦女節　深圳6大景點推女士優惠｜著數情報 (18:00)

今年的3月8日婦女節，剛好是星期六，深圳多個景點趁機推出女士入場優惠，吸引女士們光臨。

1.小梅沙海洋世界

女性半價單人期票優惠

售價：119元人民幣，單次購票，可於3月7日至9日期間無限次入場。預售期至3月7日，無年齡限制。

交通：深圳地鐵8號線小梅沙站

微信：https://mp.weixin.qq.com/s/lNxjbqW6EtdXxyln1aEJAg

2.深圳世界之窗

整個3月：女士全日票138元人民幣，全民夜場票99元人民幣

3月8至9日：女士全日票110元人民幣

交通：深圳地鐵1號線、2號線世界之窗站

微信：https://mp.weixin.qq.com/s/W5D2pOOseAixYYghY2wn_Q

3.歡樂港灣

女士專享摩天輪特惠票：75元人民幣

隨行男士摩天輪特惠票：99元人民幣

適用日期：3月7至9日

交通：深圳地鐵5號線臨海站

微信：https://mp.weixin.qq.com/s/zhlDkEl-d4929uinQwtQxQ

4.青青世界

婦女節優惠門票（僅限女性）：38元人民幣

交通：深圳地鐵5號線荔灣站

微信：https://mp.weixin.qq.com/s/oQEYvYa1IkEXKCgT8v_Q1w

5.歡樂谷

女士專享特惠票：168元人民幣

適用日期：3月8至9日

交通：深圳地鐵1號線、2號線世界之窗站

微信：https://mp.weixin.qq.com/s/PMxZB419YOyQpnsWBn7DcQ

6.甘坑古鎮

- 所有女性享農場、鳳凰谷觀光門票半價

適用日期：3月8至9日

- 二十四史書院女性入園優惠門票：38元人民幣

適用日期：即日至3月31日

交通：深圳地鐵10號線甘坑站或凉帽山站

微信：https://mp.weixin.qq.com/s/9hzI_7T9xZDNKa9i4YE_mw

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