三八婦女節　深圳6大景點推女士優惠｜著數情報 (18:00)

今年的3月8日婦女節，剛好是星期六，深圳多個景點趁機推出女士入場優惠，吸引女士們光臨。
1.小梅沙海洋世界
女性半價單人期票優惠
售價：119元人民幣，單次購票，可於3月7日至9日期間無限次入場。預售期至3月7日，無年齡限制。
交通：深圳地鐵8號線小梅沙站
微信：https://mp.weixin.qq.com/s/lNxjbqW6EtdXxyln1aEJAg
2.深圳世界之窗
整個3月：女士全日票138元人民幣，全民夜場票99元人民幣
3月8至9日：女士全日票110元人民幣
交通：深圳地鐵1號線、2號線世界之窗站
微信：https://mp.weixin.qq.com/s/W5D2pOOseAixYYghY2wn_Q
3.歡樂港灣
女士專享摩天輪特惠票：75元人民幣
隨行男士摩天輪特惠票：99元人民幣
適用日期：3月7至9日
交通：深圳地鐵5號線臨海站
微信：https://mp.weixin.qq.com/s/zhlDkEl-d4929uinQwtQxQ
4.青青世界
婦女節優惠門票（僅限女性）：38元人民幣
交通：深圳地鐵5號線荔灣站
微信：https://mp.weixin.qq.com/s/oQEYvYa1IkEXKCgT8v_Q1w
5.歡樂谷
女士專享特惠票：168元人民幣
適用日期：3月8至9日
交通：深圳地鐵1號線、2號線世界之窗站
微信：https://mp.weixin.qq.com/s/PMxZB419YOyQpnsWBn7DcQ
6.甘坑古鎮
- 所有女性享農場、鳳凰谷觀光門票半價
適用日期：3月8至9日
- 二十四史書院女性入園優惠門票：38元人民幣