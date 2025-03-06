長期側躺玩手機或致脊柱側彎　物理治療師教3招紓緩痠痛【附動作示範短片】 (19:47)

每晚臨睡在牀上玩手機是不少都市人的習慣，但不論躺着、坐着或趴着，都有可能傷及脊椎、腰椎或頸椎。註冊物理治療師鄧世璋（William）接受明報電子平台組訪問，提醒市民倘長期維持側躺姿勢玩手機，或會導致功能性脊柱側彎。針對不良姿勢玩手機造成的身體痠痛，William於影片中詳細示範3個動作協助紓緩痛症。

長期側躺玩手機恐傷脊柱

William表示，長時間側躺，不僅會影響脊柱，肩頸及手臂肌肉亦會緊繃疲勞。他稱，長期以同一側及同一姿勢躺着，會令身體受力不均，導致部分肌肉繃緊，甚至影響脊椎骨的排列，導致功能性脊柱側彎。若加上玩手機，更會令頸部處於側屈及過度屈曲姿勢，肩膀聳起支撐手機，亦會令肩頸肌肉如斜方肌、胸鎖乳突肌、斜角肌等繃緊；手臂懸空拿手機造成疲勞，壓在下方的手也會持續受壓。

靠牀頭坐、墊頭半躺、趴着玩手機或傷腰椎頸椎

除了側躺，都市人在牀上玩手機的姿勢亦多樣。William指出，常見的不良姿勢包括靠着牀頭腳伸直坐着、頭部墊高半躺及趴着用手機，長期維持也可能傷及腰椎或頸椎。

靠着牀頭腳伸直坐着：平時坐着時受力點為盆骨的坐骨位置，並且兩側平均受力。但當我們靠着牀頭雙腳伸直地坐着，腰椎位置會懸空，且上半身的重量會集中壓在腰椎上。

頭部墊高半躺：這個姿勢不但令頸椎過度彎曲，頸椎部分也會懸空，力量集中壓在頸椎。長期半躺或會導致頸痛腰痛，甚至椎間盤突出。

趴着用手機：趴着時頸部、肩部、背部及手臂肌肉也需要用力，以支撐上半身和保持姿勢，容易引起肌肉疲勞不適。兩邊肩膀亦常會向耳朵聳起，造成頸椎壓迫。

定時換姿勢減受壓

William指出，即使並非用手機，長期維持不良姿勢亦會造成肌肉不平衡及引起慢性疼痛問題，提醒市民應不斷改變姿勢，使壓力分布在全身各個部位，建議應每20至30分鐘活動一下，避免長期固定姿勢。他又建議市民平躺後，可在頭頂上方放置手機支架觀看，減少頸椎、肩膀及手臂的壓力或疼痛。

若想紓緩牀上玩手機引致的酸痛，以及鍛煉有關部位的肌肉，可參考William在本文影片示範的3個動作，又或是參見本文圖片。留意，若情況惡化，則應尋求醫生或物理治療師專業意見。

文：陳展熙