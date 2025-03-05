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全球首個機械人半馬拉松4月13日北京舉行　機械人與跑手同時起跑 (19:00)

在北京市政府新聞辦公室周二（4日）舉行的發布會上，北京經濟技術開發區（亦稱北京亦莊）公布，全球首個人形機械人半馬拉松賽將於4月13日在北京舉行，屆時會與參加北京亦莊半程馬拉松的運動員在起點同時鳴槍起跑，共跑同一路線。賽事於3月5日起接受報名。

北京經開區工委委員、管委會副主任李全表示，賽事起點位於南海子公園一期南廣場，終點位於通明湖國家信創園。為確保安全，賽事全程採用鐵馬或綠化帶隔離的方式，機械人將與運動員共跑同一路線，但有單獨賽道。

為確保更多機械人能順利完賽，經研判，機械人比賽的關門時間設置為3小時30分鐘。比賽過程中，可更換機械人電池，也可通過更換機械人以接力形式參加全程比賽。大會依據比賽過程中完賽時間、機械人更換次數進行綜合評價，比賽過程中更換機械人每次罰時10分鐘。

李全稱，今年參賽的機械人應具備人形外觀，能夠以雙足行走或奔跑等動作，而非輪式結構；機械人可以手動遙控（包括半自動），也可以是全自動控制方式。參賽團隊須確保機械人不會對賽道、其他參賽機械人和周邊人員造成損害，必須遵守賽事比賽路線、規則以及任何特定的技術要求等。

起跑儀式將有機械人主持，賽後有機械人大秀場和互動體驗等活動。（央視）

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