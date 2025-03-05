兩會｜一文看政府工作報告重點 (11:43)

【2025年發展主要預期目標】

·國內生產總值（GDP）增長5%左右

·城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上

·居民消費物價漲幅約2%；居民收入增長與經濟增長同步

·糧食產量1.4萬億斤左右

【2025年部分重點工作】

●財政政策：

·擬發行超長期特別國債1.3萬億元人民幣

·擬發行特別國債5000億元人民幣，支持國有大型商業銀行補充資本

·擬安排地方政府專項債券4.4萬億元人民幣

●提振消費：安排超長期特別國債3000億元人民幣，支持消費品以舊換新

●政府投資：今年中央預算內投資擬安排7350億元人民幣

●未來產業：建立未來產業投入成長機制，培育生物製造、量子科技、具身智慧（Embodied Artificial Intelligence，將人工智能融入機械人等實體）、6G等未來產業

●產業升級：加速製造業數碼轉型，培育一批既懂產業又懂數碼化的服務商

●數碼經濟：

·持續推進「人工智慧+」行動

·支持大模型廣泛應用

·大力發展智慧網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機械人等新一代智能終端及智能製造裝備

●教育：

·深入實施基礎教育擴優提質工程

·擴大高中階段教育學位供給，逐步推行免費學前教育

●科技：

·健全科技成果轉化支持政策與市場服務，提升科技成果轉換效能。

·加速發展創業投資、壯大耐心資本（長期投資資本）

●開放：

·推動服務業擴大開放綜合試點示範，推動互聯網、文化等領域有序開放，並擴大電訊、醫療、教育等領域開放試點

·持續打造「投資中國」品牌

●住房：

·因城施策調減限制性措施，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力

·推動收購存量商品房，在收購主體、價格和用途上給予城市政府更大自主權

·適應人民高品質居住需要，推動建造安全、舒適、綠色、智慧的「好房子」

●生態建設：

·全面推動以國家公園為主體的自然保護地體系建設

·紮實開展國家碳達峰（二氧化碳排放量由增轉降）第二批試點，建立一批零碳園區、零碳工廠

●就業：

·統籌好新科技應用與職缺轉換，創造新的就業機會

·強化大齡、殘障、較長時間失業等就業困難群體幫扶

·加強彈性就業及新就業形態勞工權益保障

·加速構建技能導向的薪資分配制度，讓多勞者多得、技高者多得、創新者多得

●醫療衛生服務：

·建立以醫療服務為主導的收費機制，以病人為中心持續改善醫療服務

·優化藥品集採政策，強化品質評估與監管，讓民眾用藥更放心

·居民健保和基本公共衛生服務經費人均財政補助標準分別再提高30元人民幣和5元人民幣

●社會保障：

·城鄉居民基礎退休金最低標準再提高20元人民幣，適當提高退休人員基本養老金

·大力發展銀髮經濟

·加強困境兒童、流動兒童和留守兒童關懷服務

●安全生產：嚴格食品藥品監管，抓好校園學生餐、平台外送安全監管

●國防軍隊建設：

·深入推廣練兵備戰，加速發展新質戰鬥力

·協力推動跨軍地改革，優化國防科技工業體系與佈局

資料來源：央視新聞