明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

兩會｜一文看政府工作報告重點 (11:43)

十四屆全國人大三次會議今日（5日）上午在人民大會堂開幕，國務院總理李強向大會作政府工作報告。本文整理2025年發展主要預期目標及部分重點工作。[兩會相關新聞]（兩會/兩會2025）

【2025年發展主要預期目標】

·國內生產總值（GDP）增長5%左右

·城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上

·居民消費物價漲幅約2%；居民收入增長與經濟增長同步

·糧食產量1.4萬億斤左右

【2025年部分重點工作】

●財政政策：

·擬發行超長期特別國債1.3萬億元人民幣

·擬發行特別國債5000億元人民幣，支持國有大型商業銀行補充資本

·擬安排地方政府專項債券4.4萬億元人民幣

●提振消費：安排超長期特別國債3000億元人民幣，支持消費品以舊換新

●政府投資：今年中央預算內投資擬安排7350億元人民幣

●未來產業：建立未來產業投入成長機制，培育生物製造、量子科技、具身智慧（Embodied Artificial Intelligence，將人工智能融入機械人等實體）、6G等未來產業

●產業升級：加速製造業數碼轉型，培育一批既懂產業又懂數碼化的服務商

●數碼經濟：

·持續推進「人工智慧+」行動

·支持大模型廣泛應用

·大力發展智慧網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機械人等新一代智能終端及智能製造裝備

●教育：

·深入實施基礎教育擴優提質工程

·擴大高中階段教育學位供給，逐步推行免費學前教育

●科技：

·健全科技成果轉化支持政策與市場服務，提升科技成果轉換效能。

·加速發展創業投資、壯大耐心資本（長期投資資本）

●開放：

·推動服務業擴大開放綜合試點示範，推動互聯網、文化等領域有序開放，並擴大電訊、醫療、教育等領域開放試點

·持續打造「投資中國」品牌

●住房：

·因城施策調減限制性措施，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力

·推動收購存量商品房，在收購主體、價格和用途上給予城市政府更大自主權

·適應人民高品質居住需要，推動建造安全、舒適、綠色、智慧的「好房子」

●生態建設：

·全面推動以國家公園為主體的自然保護地體系建設

·紮實開展國家碳達峰（二氧化碳排放量由增轉降）第二批試點，建立一批零碳園區、零碳工廠

●就業：

·統籌好新科技應用與職缺轉換，創造新的就業機會

·強化大齡、殘障、較長時間失業等就業困難群體幫扶

·加強彈性就業及新就業形態勞工權益保障

·加速構建技能導向的薪資分配制度，讓多勞者多得、技高者多得、創新者多得

●醫療衛生服務：

·建立以醫療服務為主導的收費機制，以病人為中心持續改善醫療服務

·優化藥品集採政策，強化品質評估與監管，讓民眾用藥更放心

·居民健保和基本公共衛生服務經費人均財政補助標準分別再提高30元人民幣和5元人民幣

●社會保障：

·城鄉居民基礎退休金最低標準再提高20元人民幣，適當提高退休人員基本養老金

·大力發展銀髮經濟

·加強困境兒童、流動兒童和留守兒童關懷服務

●安全生產：嚴格食品藥品監管，抓好校園學生餐、平台外送安全監管

●國防軍隊建設：

·深入推廣練兵備戰，加速發展新質戰鬥力

·協力推動跨軍地改革，優化國防科技工業體系與佈局

資料來源：央視新聞

相關字詞﹕兩會 全國政協 全國兩會 全國人大 人大政協 兩會2025 編輯推介

上 / 下一篇新聞