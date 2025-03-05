「香港盛匯超級三月」展開　一文睇部分餐飲及商戶優惠 (12:35)

香港3月起有多宗本地及國際盛事，包括啟德體育園正式開幕、香港國際七人欖球賽、世界格蘭披治桌球大獎賽2025，以及ComplexCon香港等【香港盛匯超級三月盛事一覽】，全港各商戶亦趁機推出消費優惠，本文整理部分優惠供讀者參考，優惠詳情請瀏覽網頁：【香港盛匯超級三月商戶優惠詳情】。留意須在旅發局網頁成為「註冊用戶」，並將優惠券加入到電子帳戶錢包後，方可兌換商戶優惠。
●餐飲
樂園魚蛋專家：惠顧堂食，即享8折優惠
KFC肯德基：以$43享用鄉雞腿包餐（G2）或巴辣雞腿包餐（G3）
生記飯店：凡惠顧滿$800，可免費獲贈小菜一份，送完即止
富臨漁港：凡惠顧精選4人套餐即享6折
Ruby Tuesday：堂食主餐牌9折優惠
魚がし日本一：凡購買惠顧滿$300，即可免費獲贈精選清酒
越男仔快餐：凡惠顧滿$100，即可免費獲贈蒜香牛油雞翼、越式春卷或手絲雞檬紙卷（3選1）
麵鮮醬油房周月：凡惠顧任何食品滿$300，即享8折優惠
Goobne韓國烤雞：凡惠顧$450（任何或指定產品╱食品╱套餐），即享8折優惠
鮨境：凡惠顧指定omakase，即享8折優惠
中環國金軒：晚市堂食可享主餐牌85折／指定套餐9折（2人入座起）
富豪香港酒店：凡於富豪金殿惠顧任何晚市套餐或食品，全單8折
Häagen-Dazs：雪糕甜品「愛情號」買一送一
●消費
THERMOS：凡購買指定THERMOS產品，可獲低至54折優惠
日本城：凡惠顧滿$100以上，即減$10
Crocs：購買兩對正價鞋履，即享8折優惠
屈臣氏：買滿$188即享9折優惠
馬拉松/GigaSports：凡惠顧馬拉松自家品牌正價服裝，即享8折優惠