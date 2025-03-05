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驚蟄2025｜驚蟄飲食宜養肝健脾　中醫教煲祛濕護肝湯水【附食譜】 (08:59)

2025年驚蟄的日子是今日（3月5日）。有關驚蟄，註冊中醫師李灼梅接受明報電子平台組訪問表示，春天與肝相應，根據五行相剋原理，脾胃等消化功能容易受影響，所以「養肝健脾」是驚蟄時節的養生飲食重點。驚蟄時節陽氣升發，氣溫升高，因暖生燥，應保持心平氣和，忌妄動肝火，宜疏通肝氣，清養心氣、補益肝腎。李灼梅有以下飲食建議，並提供湯水茶飲食譜

補好氣：多攝取穀類，內在除濕，不生濕氣

養好眠：多食用蕈菇類、小米粥，助安神不失眠

養脾氣、養胃氣：三餐定時，飲食清淡養生，令身體、脾胃功能逐漸變好；可多食一些性甘味平的食物，如大棗、山藥等。多食新鮮蔬菜，如菠菜、芹菜、萵筍等。

驚蟄2025｜湯水食譜：茯苓山藥白术扁豆湯（3至4人分量）

材料：茯苓50克，山藥、白术、白扁豆各30克，瘦肉500克，乾瑤柱3粒，蜜棗3粒、水1.5公升

做法：所有材料洗淨備用。水大火滾起後，落材料，轉中火，煲1.5小時，落鹽調味飲用

功效：補中益氣，健脾祛濕護肝

飲用注意：此乃健脾湯水，適合任何人

驚蟄2025｜茶飲食譜：玫瑰桑椹茶（1人分量）

材料：玫瑰3克，桑椹6克

做法：需要用85℃至90℃的開水沖泡，靜放5分鐘後才能飲用。 

功效：玫瑰有疏肝理氣，和血散瘀的功效，亦有止痛作用，常用於紓緩因肝氣鬱結出現的胸悶脹痛，或因肝胃不和引起的脘腹脹滿、噯氣、惡心嘔吐等徵狀。桑椹能補肝益腎、滋陰補血，可以預防白髮、脫髮。適合肝氣鬱結，消化不良者飲用，一星期可飲用1至3次。

飲用注意：月經量多的婦女及孕婦不宜飲用。

驚蟄2025｜轉動手腕腳踝通經絡

李灼梅建議，早晨起來轉轉手腕、腳踝，將經絡打通血行順暢，避免因春天天氣變化大而頭昏腦脹、感覺疲勞；亦建議晚上11時前入睡，以利膽、肝經的排毒運行，早晨宜在6時左右起牀吸收陽氣。

文：葉志瀛

驚蟄2025｜驚蟄知多啲

「蟄」（發音）有潛藏的意思，「驚蟄」時節雷鳴開始多，土裏蟲子驚醒鑽出來，象徵萬物更新，生機盎然。一般來說，驚蟄是全年氣溫回升最快的節氣。雨量增多卻有限。天氣不穩定，氣溫波動大。中國中北部大部地區漸有春雷。位於南方的香港氣候變化或不明顯，不過天文台亦已預告「初雷報到」［詳情］。

資料來源：中醫動

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