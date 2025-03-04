阿根廷登山家喪命40年　女兒尋回背包重新認識父親【多圖】 (21:26)

Guillermo Vieiro於1985年在阿根廷Tupungato熔岩穹丘下山時喪命，死時44歲。至去年，登山家Gabriela Cavallaro在一段斜坡上發現一個背包，檢視包中的物品後，聯絡上Guillermo的兩名女兒、40歲的Guadalupe Vieiro和44歲的Azul Vieiro。今年2月，他們3人與4名導遊、2名影片製作人展開11天的旅程，取回Guillermo留在海拔約6100米處的背包，地點距離海拔6600公尺的火山頂不遠。

Azul喪父時年僅4歲，她說「山」這個字在家是禁忌，當初得悉尋回父親背包時感到很「瘋狂」，「我本來不想回到那座令他送命的火山」，但隨時間過去，她開始想「為何不去」。她們在背包中發現父親的外套、睡袋、水瓶、阿士匹靈、維他命C片、刀具和兩卷底片。

底片的照片顯示，Guillermo與當時20歲的登山伙伴Leonardo Rabal是首批從東面登上Tupungato山頂的登山客，這路線最具挑戰性，二人死後遺體就被送下山。自此，從沒人再爬過那段山坡，他們的壯舉在阿根廷及國際登山界很有歷史價值。（法新社）