食安中心教煮菜保存水溶性營養素、隔夜蔬菜處理貼士 (14:06)

・ 蔬菜應先焯或蒸煮後才炒，保存較多水溶性營養素，同時減少加工過程產生的污染物丙烯酰胺。

・ 烹煮蔬菜的時間愈短，保存在蔬菜中的水溶性營養素就會愈多。

・ 烹煮蔬菜所用的液體愈少，保存在蔬菜中的水溶性營養素就會愈多。

・ 在雪櫃內儲存蔬菜。

・ 在烹煮前清洗或去皮。

・ 在切碎或磨碎後盡快烹煮。

・ 竹筍經水煮可去除當中氰化物的化合物。

・ 腰豆浸泡過夜後以水烹煮，可降低植物血球凝集素，並減低對鈣、鐵、磷和鋅等礦物質吸收的干擾。

隔夜蔬菜處理

坊間流傳隔夜蔬菜會令亞硝酸鹽含量增加，食安中心早前進行的一項研究結果顯示，熟菜在雪櫃儲存一夜（即24小時），毒素含量不會增加，因爲在攝氏0至4度的溫度下，硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽的速度很低。要減低蔬菜中的亞硝酸鹽含量，應正確處理蔬菜（例如在雪櫃內儲存蔬菜、在烹煮前清洗或去皮，以及在切碎或磨碎後盡快烹煮）。為防止細菌污染，如打算隔夜儲存熱食（例如作爲午餐飯盒），應在烹煮後立即把所需分量存起。在進食前，應把食物徹底翻熱。

資料來源：食安中心