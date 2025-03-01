啟德體育園開幕　園區食買玩懶人包【附開幕典禮特別交通安排】 (11:00)

啟德體育園打卡位率先睇

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從啟德站、宋皇臺站往啟德零售館步程多久？短片睇前往路線 而今晚在啟德主場館舉行的開幕典禮，將有約3.36萬名觀眾入場觀看，運輸署有以下特別交通安排：

●運輸署表示，典禮當日啟德體育園不設泊車位或上落客位，呼籲典禮參與者盡量使用港鐵宋皇臺站或啟德站往來啟德體育園。體藝館停車場由今日下午2時至晚上9時30分暫時關閉，其間車輛仍可離開。

●運輸署呼籲駕駛人士避免於典禮期間前往受影響範圍，下午2時至晚上9時30分期間，園區內將不設上落客服務。

●的士應使用指定的宋皇臺道上落客區。承啟道為24小時禁區，不能在此路段上落客。

散場後公共交通安排：

●九巴將有6條特別線，在典禮結束後約15分鐘由位於宋皇臺道的上落客區（近啟德青年運動場）開出，前往中環、坑口、青衣、天水圍、屯門和上水。【詳情：九巴網站】

●城巴將有5條特別線，在典禮結束後接載市民前往旺角、將軍澳、屯門、港島中西區和東區。【詳情： 城巴網站 】

●港鐵亦提供啟德體育園區搭車攻略。【詳情：港鐵網站】

●另外，警方為配合體育園啟用而推出利用人工智能實時分析數據的網上平台「離場易」，提供不同散場路線的實時步行時間、人流密度及即時交通等資訊。

啟德體育園官網