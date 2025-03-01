韓台「尿袋」登機新規例3月生效　需放入膠袋、機內禁用禁放行李架【附新規詳情】 (12:26)

韓國

韓國政府新例涵蓋五個範疇：

1. 維持禁止託運「尿袋」

2. 限制旅客攜帶上機的「尿袋」數量

3. 乘客須將「尿袋」端口貼上絕緣膠帶或蓋上保護蓋，及放入透明密封膠袋或保護型小包中

4. 「尿袋」可隨身攜帶，或置於座位前方椅袋內，禁止放在座位上的行李架

5. 機內禁止使用「尿袋」

韓國航空公司託運／手提行李詳細資訊：

大韓航空：bit.ly/41jMD2j

韓亞航空：bit.ly/4h4t6IW

濟州航空：bit.ly/4ih837d

台灣

長榮航空及中華航空發公告，由3月1日起，航班全程禁止使用「尿袋」及備用鋰電池，並禁止為其充電。「尿袋」及備用鋰電池不可託運，要隨身攜帶、妥善包裝及放置、避免擠壓或受損，建議避免放置於座位上方的行李架。星宇航空及台灣部分內陸線航空公司亦於早前禁止乘客於機上使用「尿袋」。

香港

香港航空一直有規例，列明不得在飛行過程中使用「尿袋」給電子設備充電，及應關閉「尿袋」開關。【詳情】。國泰航空及香港快運等本港多間航空公司則未有列明禁止機上使用「尿袋」。

資料來源：韓國觀光公社、各航空公司官網