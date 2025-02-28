余華英死刑伏法　受害者感慨「正義到來」、「壞人終得應有報應」【短片】 (20:26)

1995年5月，時年5歲的楊妞花被余華英拐走，本居於貴陽的她遭賣至河北，經歷了26年始能回家。楊妞花今（2月28日）稱，「慶祝的不是生命的消逝，而是正義到來」。她稱事情來得太突然，「都是盼着等着這一天」。

諶江海1993年2月被拐走，從貴州安順市被帶至貴陽，再於河北邯鄲遭賣掉。諶江海初中沒讀完就輟學，到工地做苦力掙錢，至2024年3月才找到親生父母。諶江海形容余華英「是我心裏痛苦的根源，給我一生埋下了陰影，造就了我孤僻的性格。小時候想家，受委屈時，痛苦地偷偷躲起來哭泣，那時候就想過，人販子抓到了，槍斃都不解恨」，如今「壞人終於得到了應有的報應」。

1996年7月2日，余華英在貴州一個長途客運站附近騙走胡兆周和羅興珍夫婦的一對兒女。此後，羅興珍在客運站附近以修鞋營生，在旁邊放了尋親廣告牌；胡兆周則到各地邊打工邊尋找子女下落。直到余華英案破案後，胡兆周和羅興珍才和子女相見。胡兆周稱，余華英被執行死刑，在他看來是正義和法治的勝利，「我們等了快30年，終於等到了這一天」。（新華網/澎湃新聞/鳳凰網）