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余華英拐賣17兒童死刑伏法　余華英案情回顧 (14:08)

內地拐賣17名兒童的人販余華英已伏法【相關報道】。貴州省貴陽市中級人民法院依法定程序對余華英執行死刑，檢察機關依法派員臨場監督。本文整理余華英案情回顧。【短片：受害者感慨「正義到來」、「壞人終得應有報應」

余華英貴州、重慶、雲南拐賣17兒童

法院經審理查明，余華英為謀取非法利益，於1993年至2003年期間，分別伙同他人，在貴州省、重慶市、雲南省等地作案，拐賣兒童17名。據此，貴陽市中級法院依法於2024年10月25日作出一審刑事判決，以拐賣兒童罪判處余華英死刑。余華英不服並提出上訴。貴州省高等法院經二審審理，裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高法院核准。最高法院經覆核，依法核准余華英死刑。

余華英案情回顧

●1993年起，余華英及其同伙一起拐賣多名兒童。

●2022年7月，余華英因涉嫌拐賣兒童罪，被刑事拘留。

●2023年9月18日，貴陽市中級法院一審以拐賣兒童罪，判處余華英死刑，剝奪政治權利終身，余華英提出上訴。

●2023年11月28日，余華英拐賣兒童案二審開庭。二審庭審後，檢察機關提出發現余華英有漏罪未處理，建議發回重審。

●2024年1月8日，貴州省高級人民法院裁定，對余華英拐賣兒童案發回重審。

●2024年10月11日，案件在貴陽市中級人民法院重審一審開庭，余華英被控拐賣兒童人數從11人增至17人。

●2024年10月25日，貴陽市中級人民法院再次認定余華英犯罪情節特別嚴重，社會危害性極大，依法判決被告人余華英犯拐賣兒童罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

（鳳凰網）

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