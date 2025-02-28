天氣潮濕易周身骨痛　中醫推介湯水：蜜瓜五指毛桃舞茸桃膠湯　痛風患者不宜 (09:07)

天氣潮濕，天文台預測周末至下周一（3月3日）相對濕度達100%。註冊中醫師胡玘君表示，這種天氣容易周身骨痛，適合用五指毛桃煲湯飲用，並提供湯水食譜「蜜瓜五指毛桃舞茸桃膠湯」，湯內有雪耳配桃膠，亦有助紓緩皮膚痕癢不適。一般人及濕疹患者可飲用，痛風患者及舞茸過敏者不宜。
蜜瓜五指毛桃舞茸桃膠湯（3-4人分量）
材料：
蜜瓜 300克
腰果 50克
五指毛桃 20克
舞茸 10克
雪耳 10克
桃膠 6克
甘草 6克
水 2000毫升
鹽少許
做法：
桃膠用溫水放雪櫃浸8小時，盡量挑走黑色樹皮。
舞茸及雪耳浸1小時。五指毛桃浸1小時。
舞茸、桃膠、雪耳、腰果、五指毛桃和甘草煲1小時，然後加蜜瓜及鹽煮15分鐘，即成。
益處：
五指毛桃──藥用能健脾補肺、行氣利濕，舒筋活絡。
舞茸──屬菇類，含有多醣體（如β-葡聚糖），即水溶纖維的一種，有助降低血脂及膽固醇。
雪耳──補肺益氣、清肺化痰、養陰潤燥。
桃膠──和血益氣、治下痢、止痛，改善口乾舌燥、潮熱或皮膚乾燥脫皮。
飲用注意：痛風患者及舞茸過敏者不宜
註：各人體質不同，如有疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。
五指毛桃/桃膠/雪耳 知多啲：
桃膠低卡高纖具滋陰功效 孕婦、消化力弱、吞嚥困難者不宜吃【附桃膠蓮子湯食譜】