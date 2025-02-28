天氣潮濕易周身骨痛　中醫推介湯水：蜜瓜五指毛桃舞茸桃膠湯　痛風患者不宜 (09:07)

蜜瓜五指毛桃舞茸桃膠湯（3-4人分量）

材料：

蜜瓜 300克

腰果 50克

五指毛桃 20克

舞茸 10克

雪耳 10克

桃膠 6克

甘草 6克

水 2000毫升

鹽少許

做法：

桃膠用溫水放雪櫃浸8小時，盡量挑走黑色樹皮。

舞茸及雪耳浸1小時。五指毛桃浸1小時。

舞茸、桃膠、雪耳、腰果、五指毛桃和甘草煲1小時，然後加蜜瓜及鹽煮15分鐘，即成。

益處：

五指毛桃──藥用能健脾補肺、行氣利濕，舒筋活絡。

舞茸──屬菇類，含有多醣體（如β-葡聚糖），即水溶纖維的一種，有助降低血脂及膽固醇。

雪耳──補肺益氣、清肺化痰、養陰潤燥。

桃膠──和血益氣、治下痢、止痛，改善口乾舌燥、潮熱或皮膚乾燥脫皮。

飲用注意：痛風患者及舞茸過敏者不宜

註：各人體質不同，如有疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。

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