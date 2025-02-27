Pokémon將迎30周年　社長：相信系列可延續至50年、100年 (16:01)

今日（2月27日）是一年一度的Pokémon日，香港時間晚上10時將公布Pokémon作品的新情報。石原恆和向英國廣播公司（BBC）表示，長遠目標是豐富現實與虛擬世界，就像2016年推出的手機遊戲Pokémon GO一樣，遊戲令玩家可以在現實世界捉精靈，認為將兩個世界連結是Pokémon的最大優勢，亦是他們未來發展的方向。

1996年首個Pokémon遊戲於Game Boy發行後，其後陸續推出卡通動畫、卡牌遊戲、電影及手機遊戲Pokémon GO等。石原恆和表示，Pokémon公司作為私人企業，可以選擇只專注在Pokémon，毋須為應付股東等其他持份者而開發新業務或新角色，他稱如果Pokémon不再受歡迎，公司可能會沒落，但他不認為會這樣。

另外，Pokémon動畫版主角小智及比卡超是大家的童年回憶，2022年小智奪得生涯首個世界冠軍後，翌年就與比卡超從動畫版「退休」，不少粉絲關心小智近況，石原恆和說，雖然電視動畫沒再講小智的故事，但旅程依然在繼續，好拍檔比卡超亦跟他在一起。（BBC）