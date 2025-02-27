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麻疹｜美國得州兒童染麻疹　一文看麻疹傳播途徑、預防方法 (09:35)

美國得州一名兒童因感染麻疹死亡，其生前未接種過麻疹疫苗【相關報道】。據香港衛生防護中心資料，麻疹（measles）由麻疹病毒所引起，患者在3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3個星期，留下褐色斑痕或出現脫皮。麻疹病情嚴重者的呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡。

●麻疹傳播途徑

麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機率則較低。麻疹是一種高傳染性的疾病。病人從出疹前4天至出疹後4天內可把病傳染給別人。

●麻疹潛伏期

麻疹的潛伏期一般為7至18天，但可長達21天。

●麻疹治理方法

麻疹病人應避免與未有免疫力者接觸，尤其是抵抗力弱的人、孕婦及未滿1歲的兒童。雖然現時未有特定療法，但可處方藥物紓緩病徵，亦可採用抗生素醫治由細菌引致的併發症。

●麻疹預防方法1──保持良好的個人衛生

保持雙手清潔；打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻；若有發燒、出疹或呼吸道病徵，應戴上外科口罩；患者在出疹後的4天內應留在家中休息。

●麻疹預防方法2──保持良好的環境衛生

定期清潔和消毒常接觸的表面，如家俬、玩具和共用物件；用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物；保持室內空氣流通。

●麻疹預防方法3──免疫接種

- 接種疫苗是最有效預防麻疹的方法。在「香港兒童免疫接種計劃」下，兒童接種共兩劑含麻疹的疫苗。（請參閱「香港兒童免疫接種計劃」

- 不同國家會因應當地的流行病學而制定免疫注射計劃，家長應根據兒童長期居住地的免疫注射計劃為子女安排免疫接種。例如，經常往返或居於內地的1歲以下兒童應按內地免疫計劃，在8個月大時接種首劑麻疹疫苗，並於18個月大時接種另一劑。

- 所有對麻疹未具備免疫力的外籍家庭傭工都應接種麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹（MMR）混合疫苗，在抵港工作前接種更佳。如果未能及時接種，他們可以在抵港後諮詢醫生意見。僱傭機構可考慮將外籍家庭傭工對麻疹免疫力的評估或MMR混合疫苗接種加入職前身體檢查項目中。

- 如孕婦及計劃懷孕的女士就個人是否對麻疹具備免疫力存有疑問，應該諮詢醫生的意見。由於在懷孕期間不適合接種含麻疹疫苗，若她們對麻疹沒有免疫力，便不應前往出現麻疹爆發或高發病率的地方。

資料來源：衛生防護中心

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