深圳櫻花綻放　賞櫻4熱點 (08:57)

● 觀瀾湖生態運動公社

位於龍華區的觀瀾湖生態運動公社，有地鐵直達。地點坐落在國家5A級觀瀾湖旅遊度假區，即日至3月9日舉行櫻花節。園內種有約2000棵櫻花樹，櫻花品種包括一葉櫻、八重彼岸櫻、吉野櫻、普賢象櫻、紅櫻等，紅色、粉色、白色……顏色各不同。

地址：深圳市龍華區觀瀾鎮高爾夫大道1號

交通：深圳地鐵4號線觀瀾湖站A出口

［購票方法］

微信：mp.weixin.qq.com/s/V3RGgBSqRKYK1npTNXE81A

● 仙湖植物園

仙湖植物園位於羅湖區，櫻花種植在桃花園區內，有雲南冬櫻花、福建山櫻花。［詳情］

地址：深圳市羅湖區仙湖路160號

交通：深圳地鐵2號線仙湖路地鐵站C2出口

［購票方法］

微信：mp.weixin.qq.com/s/T66HwSRkVaChPWzqqpsQ_w

● 羅田森林公園

羅田森林公園位於寶安區，是深圳市唯一省級森林公園，可以免費賞櫻。羅田縣文化和旅遊局在「羅田文旅號」微信公眾號說明，櫻花有3個觀賞點：義水北路人行步道（羅田大橋北）、鳳城大道（大别山大道至思源路段）、匡河鎮（匡河至石橋鋪連接線）

地址：深圳市寶安區燕羅街道象山大道北羅田森林公園

交通：深圳地鐵6號線至松崗公園站D出口，轉乘的士前往

微信：mp.weixin.qq.com/s/TGdkA-QdLVEsMv4jg7a-0w

網址：cgj.sz.gov.cn/xsmh/gysz/zrgy/content/post_10774816.html

● 聚龍山生態公園

聚龍山生態公園位於坪山區，園內有櫻花谷可免費賞櫻，櫻花品種以中國紅櫻為主。

地址：深圳市坪山區青松西路以北，錦綉西路以南

交通：乘公交路線B675/B884/M327至「聚龍山公園站」

微信：mp.weixin.qq.com/s/RnaMyMJBvNbOOnlRJiDoZg

網址：www.sz.gov.cn/szzt2010/gysz/csgy/content/post_10778956.html

北上實用資訊：shorturl.at/uuXy6

大灣區報道：shorturl.at/sjhjc

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