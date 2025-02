相關報道:Paul McCartney艾頓莊促英「勿讓AI剝削藝術家」

唱片名為「Is This What We Want?(這是我們想要的嗎?)」,業界希望各界關注上述修訂對音樂人的生計和英國音樂產業的影響,批評英國政府不能將音樂盜竊合法化,令AI公司獲益。

英國政府目前正磋商法案,建議允許AI公司使用網路上可取得的資料,若用於文字或資料探索,則毋須獲相關創作人授權版權。(BBC)