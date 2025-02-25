椰菜花低卡兼含維他命C、葉酸　了解清洗、烹煮椰菜花貼士 (10:42)

椰菜花低卡路里又富含纖維，註冊營養師陳荃賢引用美國農業部（USDA）資料稱，椰菜花富含維他命C、維他命K和葉酸，當中維他命C能維持皮膚、血管、骨骼及軟骨組織健康，有助傷口癒合；維他命K有協助凝血作用，葉酸則有助製造紅血球，減低貧血風險，孕婦如多攝取葉酸，可降低未出生嬰兒出現神經管發育缺陷（NTD）的可能。［椰菜花飯助減肥？營養師提醒3類人慎吃］
此外，椰菜花含有小量但重要的營養素，如可預防骨質疏鬆症及可幫助肌肉收縮的鈣、有助降低高血壓風險及協助身體水分平衡的鉀、有助血液凝固及骨骼形成的錳，另亦含維他命B6，對腦部發育及健康，以及神經系統及免疫系統都有幫助。
清洗椰菜花：先浸鹽水 後流水沖洗
要清洗椰菜花，陳荃賢建議將椰菜花浸泡在鹽水中約10至15分鐘，幫助去除小昆蟲和農藥；可檢查椰菜花的花蕾有否藏有昆蟲或污垢。之後用流水沖洗椰菜花，確保所有污垢和殘留物清除。
烹煮椰菜花：煮5至7分鐘即成
烹煮方面，陳荃賢建議將椰菜花切成適當大小的朵，好讓椰菜花能均勻熟透。烹煮時要注意時間，煮太久會使椰菜花變得過軟，通常煮5至7分鐘即可。煮好後可迅速用冷水沖洗，保持椰菜花脆性。如果想增加風味並保持顏色鮮艷，可以在水中加少許鹽。