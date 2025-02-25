椰菜花低卡兼含維他命C、葉酸　了解清洗、烹煮椰菜花貼士 (10:42)

此外，椰菜花含有小量但重要的營養素，如可預防骨質疏鬆症及可幫助肌肉收縮的鈣、有助降低高血壓風險及協助身體水分平衡的鉀、有助血液凝固及骨骼形成的錳，另亦含維他命B6，對腦部發育及健康，以及神經系統及免疫系統都有幫助。

清洗椰菜花：先浸鹽水 後流水沖洗

要清洗椰菜花，陳荃賢建議將椰菜花浸泡在鹽水中約10至15分鐘，幫助去除小昆蟲和農藥；可檢查椰菜花的花蕾有否藏有昆蟲或污垢。之後用流水沖洗椰菜花，確保所有污垢和殘留物清除。

烹煮椰菜花：煮5至7分鐘即成

烹煮方面，陳荃賢建議將椰菜花切成適當大小的朵，好讓椰菜花能均勻熟透。烹煮時要注意時間，煮太久會使椰菜花變得過軟，通常煮5至7分鐘即可。煮好後可迅速用冷水沖洗，保持椰菜花脆性。如果想增加風味並保持顏色鮮艷，可以在水中加少許鹽。

文：葉志瀛

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