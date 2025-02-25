椰菜花飯助減肥？營養師提醒3類人慎吃 (14:36)

想減肥，以椰菜花飯（即將椰菜花攪碎當飯吃）替代米飯可行嗎？註冊營養師陳荃賢表示，一碗米飯約有250卡路里，一碗椰菜花飯則約30至40卡路里屬低熱量，加上含高纖維有助增加飽腹感，控制血糖，故有減肥和平衡血糖效果。不過，陳荃賢提醒倘長期食用，可能會缺乏其他重要營養，例如碳水化合物和部分維生素。高纖維飲食也可能導致一些人出現脹氣或腸胃不適。有以下健康問題的人，須慎吃椰菜花飯，建議先諮詢醫生或註冊營養師。［椰菜花低卡兼含維他命C葉酸 了解清洗烹煮椰菜花貼士］
●甲狀腺疾病患者──椰菜花屬十字花科，含有可能干擾甲狀腺功能的物質，故甲狀腺疾病患者應謹慎食用。實際可接受食用量要視乎該人的甲狀腺功能情況，大約每日不能攝取多於半碗十字花科菜類食物。
●服用抗凝血藥物者──椰菜花含有助血液凝固的維他命K，服用抗凝血藥物（如Coumadin或華法林）的人，不應食用大量含維他命K的食物。
●腸胃敏感者──高纖維食物或導致腹脹和排氣增加，吃太多或會令人腸胃不適，亦有礙吸收其他營養元素。
假如想透過椰菜花飯控制體重，陳荃賢建議搭配其他食物，例如椰菜花飯配雞肉、魚類等含蛋白質食物，也可透過堅果、橄欖油攝取健康脂肪，保持營養均衡。若沒有疾病風險，建議可偶爾將椰菜花飯作為主食的替代品，但毋須日日吃，宜適當與其他主食交替。
文：葉志瀛
椰菜花 其他實用資訊：
相關字詞﹕椰菜花飯 椰菜花飯好處 椰菜花飯壞處 椰菜花飯減肥 椰菜花飯卡路里 減肥 卡路里 營養師教路 編輯推介 熱門HOTPICK