椰菜花飯助減肥？營養師提醒3類人慎吃 (14:36)

●甲狀腺疾病患者──椰菜花屬十字花科，含有可能干擾甲狀腺功能的物質，故甲狀腺疾病患者應謹慎食用。實際可接受食用量要視乎該人的甲狀腺功能情況，大約每日不能攝取多於半碗十字花科菜類食物。

●服用抗凝血藥物者──椰菜花含有助血液凝固的維他命K，服用抗凝血藥物（如Coumadin或華法林）的人，不應食用大量含維他命K的食物。

●腸胃敏感者──高纖維食物或導致腹脹和排氣增加，吃太多或會令人腸胃不適，亦有礙吸收其他營養元素。

假如想透過椰菜花飯控制體重，陳荃賢建議搭配其他食物，例如椰菜花飯配雞肉、魚類等含蛋白質食物，也可透過堅果、橄欖油攝取健康脂肪，保持營養均衡。若沒有疾病風險，建議可偶爾將椰菜花飯作為主食的替代品，但毋須日日吃，宜適當與其他主食交替。

文：葉志瀛

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