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俄烏戰爭3年　雙方恐約15萬人亡　短片看烏克蘭失地變化 (09:44)

俄烏戰爭3年　短片看烏克蘭失地變化（製作：陳展熙）

俄羅斯於2022年2月24日大舉入侵烏克蘭，戰事持續已3年，估計雙方至今最少約15萬人死亡，烏克蘭東部不少土地被俄方侵佔。近日美國特朗普政府大力推動停戰進程，被指將烏克蘭及歐洲排除在外，同時將戰爭責任歸咎烏克蘭，烏克蘭回復和平至今仍是遙遙無期。本文整理俄烏戰爭3年以來雙方平民及士兵死傷情況，以及回顧烏克蘭在這場戰事中損失國土的情況。

士兵死傷

俄烏雙方均沒有正式公布士兵死傷數字。不過烏克蘭總統澤連斯基本月曾透露，過去3年烏軍有逾4.6萬人死亡、39萬人傷。多間外媒則稱烏軍死亡數字估計為5萬至10萬人。

2022年9月時，即俄烏開戰半年多，俄方曾稱有少於6000名俄軍死亡，但之後未有再公布士兵死傷數字。俄羅斯獨立媒體Mediazona及BBC俄羅斯分部統計，這場戰爭造成至少約9.1萬名俄軍陣亡，估計確實死亡數字更高。而朝鮮派出數千兵援俄，韓國估計已有1100名朝兵陣亡。烏克蘭更估計逾3000朝兵已死。

平民死傷

這3年以來俄烏平民的確實死傷數字亦難以準確評估。澤連斯基本月初曾稱有逾萬平民死亡。基輔當局消息稱，由於烏東地區被佔據，因此無法統計烏克蘭境內確實平民死傷數字。聯合國人權監察組織數字顯示，3年戰事造成至少12654名烏克蘭平民死亡，包括673名兒童，近3萬人受傷，但估計實際死傷遠超此數。

俄方也未有披露俄國平民死傷數。而烏克蘭去年8月突襲俄羅斯邊境庫爾斯克地區，造成約350名平民死亡。

烏克蘭失去土地範圍

過去3年，俄羅斯一直主攻烏克蘭東部、北部及南部地區，包括頓涅茨克、哈爾科夫及赫爾松地區，部分遭俄羅斯控制。烏軍反攻下，俄軍撤離部分地區，烏克蘭成功重奪北部地區控制權。但俄羅斯繼續進攻烏東地區。《金融時報》本月引述美國智庫「戰爭研究所」（ISW）數據報道，俄羅斯去年佔領了約4200平方公里烏方土地，主要集中在烏東頓涅茨克。而隨着俄軍傷亡增加，加上烏軍有防禦優勢，俄軍在烏東的推進幅度明顯放緩。

短片看俄羅斯過去三年佔領及撤出烏克蘭土地變化

（綜合報道）

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