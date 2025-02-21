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亞洲素食展灣仔會展開鑼　Lush手製面膜活動、玻璃彩繪杯工作坊【附活動報名連結】 (08:26)

亞洲素食展今日（21日）至23日在灣仔會展舉行，今屆匯聚300家來自各地的素食商家及逾6000款素食及綠色生活產品，創新素食更包括素食港式車仔蒟蒻麵、甘薯葉純素火腿午餐肉及荷葉素臘味粳米飯等，展現素生活的多樣性。

手製面膜手作活動、玻璃彩繪杯工作坊

素食展設多場手作活動及工作坊，如美妝品牌Lush教授親手製造藍莓新鮮面膜及流星天使洗面膏等，增強參加者對新鮮美容品及自然防腐配方的認識；「賀年盆栽復種好EASY工作坊」認識盆栽最佳換盆時間和養護環境，並即場示範教授修剪開花後的枝條等；「玻璃彩繪杯工作坊」教授以彩繪顏料在透明玻璃杯上繪畫，創作藝術杯。

Lush面部產品手製工作坊可預先網上報名（bit.ly/3QmKduA）；其他工作坊亦可網上報名，報名連結：bit.ly/4i0D3s5

專家主題分享　體健坊教瑜伽動作

展覽亦邀請嘉賓作主題分享會及體健坊，包括港安醫院健康生活促進中心經理熊妙華有關「如何擁有強健的骨骼」及「如何降低乳癌風險」的分享，及瑜伽導師教授一系列由椅子輔助的瑜伽序列，針對頸緊背痛問題，日常在家或辦公室都可進行。

Taste of Veg分享會及體健坊活動詳情：bit.ly/42WGgoe

亞洲素食展2025

日期和時間：2月21-22日11am-8pm、2月23日11am-7pm

地點：灣仔會展-展覽廳3FG

票價︰現場購票25元（11歲或以下小童、60歲或以上持有「樂悠咭」或「長者咭」者可免費入場）

網址：www.vegfoodasiahk.com

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