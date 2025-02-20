三星Galaxy S25 Ultra｜三星手機首現：通話錄音變文字摘要、影片去雜聲、文字生成圖像　AI智慧應用實試短片 (16:37)

韓國三星Samsung新推出Galaxy S25系列智能手機，其中的Galaxy AI功能：「通話轉錄」將手機通話錄音、生成文字和摘要；「音訊消除器」讓用戶調節或去除影片雜音；「文字生成圖像」，三個AI功能在三星手機首次出現。本文以Galaxy S25系列最高階的Galaxy S25 Ultra手機實試，情況詳見下文及短片。（片圖文：陳凱雯）

●通話轉錄（通話、錄音、生成文字和摘要）

「通話轉錄」功能可讓用戶重溫通話內容。在通話介面按錄音功能鍵，掛線後，可於通話紀錄中找到錄音、以AI生成文字，更可生成摘要。記者與「小美」通話後，轉錄文字會分為兩個人的說話，廣東話字都能呈現，不過偶有錯字，例如「湖北蛋」生成「湖北等」。

●影片去雜聲

「音訊消除器」方面，用戶可為手機影片調節或刪除雜音。記者打開無人機表演的影片，影片有孩童哭聲、人群聲、音樂，記者嘗試「編輯」影片，透過「音訊消除器」將「語音」及「噪音」調至最低的「-100」，「音樂」調至最高「100」，成功去除影片開首原有的哭聲及大部分人聲，只保留音樂。

●文字生成圖像

Galaxy S25系列設有「文字生成圖像」功能。在屏幕右上角拉出側欄，點選「繪圖助手」，輸入文字指令，按「產生」，即可生成圖像。圖像可儲存為貼圖，並在通訊軟件使用，發送給親友。記者輸入指令「驚訝的小狗」，圖像生成需時約10秒。圖像是狗的樣子，不過表情不算「驚訝」。用戶發揮創意時，可能要輸入更詳細的指令。

［Samsung S25 Ultra規格詳情］

售價：$9898起

查詢：3698 4698

網址：Samsung.com

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