摘士多啤梨好去處：5果園資訊一覽 (09:49)

士多啤梨當造，本文整理5個在香港可即摘士多啤梨的果園資訊供參考。留意相關資訊或有變動，建議出發前先向園方查詢最新情況。［果農教摘士多啤梨貼士 短片：點揀又甜又多汁士多啤梨？］［DIY食譜：士多啤梨醬］
1.羅氏士多啤梨園
可摘士多啤梨日期：即日至4月初
開放時間：每日上午9時至晚上6時
買走士多啤梨價錢：$60/磅，免入場費，無最低消費
毋須預約
地址：元朗白沙村第一段橋頭
電話：2429 1977
2.大棠有機生態園
可摘士多啤梨日期：即日至3月底
開放時間：每日上午9時至晚上6時
收費：任摘任食$180，單入園不摘士多啤梨收費$100，買走士多啤梨$100/磅
毋須預約
地址：元朗大棠山道11號
電話：2470 2255
網址：ttlv.hk
3.朗屏士多啤梨葡萄園
可摘士多啤梨日期：即日至5月初
開放時間：每日上午8時至晚上7時
買走士多啤梨價錢：$100/磅，免入場費，無最低消費（2月15日起至3月底推出士多啤梨放題，周六或周日全日任食：成人$160、身高140厘米以下兒童$90、3歲或以下免費）
毋須預約，超過40人的團體需先聯絡
地址：元朗大棠村牌坊籃球場側
電話：9251 8926
4.有機大王農莊士多啤梨園
可摘士多啤梨日期：即日至3月底
開放時間：每日上午10時至下午6時
買走士多啤梨價錢：$120/磅，免入場費
毋須預約
地址：錦田水頭村（錦田鄉村俱樂部側）
電話：5132 5131
5.阿方優質士多啤梨自摘園
可摘士多啤梨日期：即日至4月初
開放時間：每日上午7時至晚上7時
買走士多啤梨價錢：$68/磅，免入場費
毋須預約
地址：粉嶺打鼓嶺坪輋路雲泉仙館後門（太歲殿）停車場側
電話：6436 1127
備註：可自摘士多啤梨日期或會根據天氣而改變，出發前宜先致電士多啤梨園查詢最新情況。