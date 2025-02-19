士多啤梨當造　果農教摘士多啤梨貼士　短片：點揀又甜又多汁士多啤梨？ (14:09)

現在至4月初是士多啤梨當造季節，愈來愈多人會到本地農場摘士多啤梨。元朗羅氏士多啤梨園代表羅妙娟接受明報電子平台組訪問，講解摘士多啤梨貼士。（採訪：葉志瀛 拍攝及剪接：王乙峰）［摘士多啤梨好去處：5果園資訊一覽］［DIY食譜：士多啤梨醬］
●摘士多啤梨宜用工具協助
羅妙娟建議，摘士多啤梨時，用剪刀在士多啤梨的柄與葉之間落剪，若果留下果柄，盛載士多啤梨時，果柄或會刺穿其他士多啤梨；如果用手摘，可能會掐爛士多啤梨。
●怎揀又甜又多汁士多啤梨？
留意士多啤梨由底至頂已變成紅色。詳情可參看本文短片說明。
●如何洗士多啤梨？
宜用流動的水沖洗士多啤梨沙塵。詳情可參看本文短片示範。
●如何保存士多啤梨？
採摘或購買新鮮士多啤梨宜即日食完。否則先不要洗，將士多啤梨放入雪櫃，最多保存3天。
羅妙娟表示，疫情令港人多了本地遊，果園觀光變得受歡迎，約百個家庭周六及周日會前往摘士多啤梨，剛過去的農曆新年假期累計約500個家庭入園。市民Chelsea一家人於記者採訪當日在園內齊齊摘士多啤梨，她表示，孩子愛吃士多啤梨，到果園能親身體驗樂趣更大，且入園還可掘番薯。
羅氏士多啤梨園
士多啤梨當造期：即日至4月初
果園開放時間：每日上午9時至晚上6時
買走士多啤梨價錢：$60/磅，免入場費，無最低消費
毋須預約
地址：元朗白沙村第一段橋頭
電話：2429 1977
註：士多啤梨生長視乎天氣或有改變，出發前宜先致電士多啤梨園查詢。