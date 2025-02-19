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士多啤梨當造　果農教摘士多啤梨貼士　短片：點揀又甜又多汁士多啤梨？ (14:09)

如何揀又甜又多汁士多啤梨？（採訪：葉志瀛　拍攝及剪接：王乙峰）

現在至4月初是士多啤梨當造季節，愈來愈多人會到本地農場摘士多啤梨。元朗羅氏士多啤梨園代表羅妙娟接受明報電子平台組訪問，講解摘士多啤梨貼士。（採訪：葉志瀛　拍攝及剪接：王乙峰）摘士多啤梨好去處：5果園資訊一覽］［DIY食譜：士多啤梨醬

●摘士多啤梨宜用工具協助

羅妙娟建議，摘士多啤梨時，用剪刀在士多啤梨的柄與葉之間落剪，若果留下果柄，盛載士多啤梨時，果柄或會刺穿其他士多啤梨；如果用手摘，可能會掐爛士多啤梨。

●怎揀又甜又多汁士多啤梨？

留意士多啤梨由底至頂已變成紅色。詳情可參看本文短片說明。

●如何洗士多啤梨？

宜用流動的水沖洗士多啤梨沙塵。詳情可參看本文短片示範。

●如何保存士多啤梨？

採摘或購買新鮮士多啤梨宜即日食完。否則先不要洗，將士多啤梨放入雪櫃，最多保存3天。

羅妙娟表示，疫情令港人多了本地遊，果園觀光變得受歡迎，約百個家庭周六及周日會前往摘士多啤梨，剛過去的農曆新年假期累計約500個家庭入園。市民Chelsea一家人於記者採訪當日在園內齊齊摘士多啤梨，她表示，孩子愛吃士多啤梨，到果園能親身體驗樂趣更大，且入園還可掘番薯。

羅氏士多啤梨園

士多啤梨當造期：即日至4月初

果園開放時間：每日上午9時至晚上6時

買走士多啤梨價錢：$60/磅，免入場費，無最低消費

毋須預約

地址：元朗白沙村第一段橋頭

電話：2429 1977

註：士多啤梨生長視乎天氣或有改變，出發前宜先致電士多啤梨園查詢。

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