哪吒2｜《哪吒之魔童鬧海》香港今起預售　內地票房破120億人民幣　一文睇《哪吒2》劇情製作規模【附電影預告片】 (16:57)

內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）氣勢如虹，除了成為中國影史首部破百億票房電影外，亦有望打破《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）票房紀錄，登上全球動畫電影票房榜首。《哪吒2》周六（22日）起本港戲院上映，今日（18日）下午5時起各大戲院開始預售，並於同日舉行香港首映禮。截至今日，《哪吒2》內地票房已破120億元（人民幣，下同，約128億港元）。【《哪吒之魔童鬧海》周六起港澳上映 國家電影局：中聯辦、港府大力協調】【MCL周六首日場次最多 又一城單日播20場】

哪吒2｜逾1900特效鏡頭

《哪吒2》由內地導子餃子執導，是2019年上映獲50億票房《哪吒之魔童降世》原班人馬的延續作品。電影講述主角哪吒和敖丙經歷天劫後，儘管能保住靈魂，但肉體很快會魂飛魄散。太乙真人打算用七色寶蓮進行肉身重塑，但過程困難重重，二人命運難測。《哪吒2》共做了1900多個特效鏡頭，逾萬個特效元素，動用4000名動畫師，歷時5年製作。

哪吒2｜奧斯卡評委大讚