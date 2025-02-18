雨水節氣｜濕氣重易倦兼水腫　中醫教按3穴位祛濕【短片】 (09:20)

今天（18日）是節氣「雨水」，反映這段日子雨水會較多，人體濕氣亦會較重。註冊中醫師楊明霞接受明報電子平台組訪問稱，濕氣重的人會比較攰，是春困的表現，夜晚易有水腫。脾虛濕困的人亦特別容易水腫，這類人平日時常有飽滯感覺，甚至常有胃氣、胃脹及胃痛的問題。楊明霞在本文短片中示範按壓3個穴位，有助祛濕及改善水腫。楊明霞提醒，按壓穴位的手法，最好由輕至重，旋轉按壓或上下按壓都可以。（採訪：葉志瀛 拍攝及剪接：卓朗為）