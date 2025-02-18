雨水節氣｜濕氣重易倦兼水腫　中醫教按3穴位祛濕【短片】 (09:20)

今天（18日）是節氣「雨水」，反映這段日子雨水會較多，人體濕氣亦會較重。註冊中醫師楊明霞接受明報電子平台組訪問稱，濕氣重的人會比較攰，是春困的表現，夜晚易有水腫。脾虛濕困的人亦特別容易水腫，這類人平日時常有飽滯感覺，甚至常有胃氣、胃脹及胃痛的問題。楊明霞在本文短片中示範按壓3個穴位，有助祛濕及改善水腫。楊明霞提醒，按壓穴位的手法，最好由輕至重，旋轉按壓或上下按壓都可以。（採訪：葉志瀛 拍攝及剪接：卓朗為）
穴位1：天樞穴
位置：位於肚臍對開約兩寸的位置
功效：脾虛濕困的人容易大便不暢順、大便比較黏，按摩天樞穴可以幫助腸蠕動，有助去宿便。
貼士：按壓天樞穴的建議時間是如廁前約半小時，按壓約1分鐘。
穴位2：豐隆穴
位置：膝頭對下約八寸、脛骨旁開兩寸的位置
功效：可以有助小腿去水腫、健脾胃。
貼士：約黃昏5時、6時小腿比較易水腫，此時適合按壓豐隆穴。
穴位3：曲池穴
位置：手肘外側肘橫紋的末端
功效：有助清熱祛濕
註：中醫以拇指指間關節寬度為1寸。上述按摩方法一般人適用，倘有疑問或身體感到不適，應立即停止按摩，宜先向註冊中醫師或醫生查詢。
雨水節氣 中醫貼士：
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