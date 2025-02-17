尿布疹成因多　消委會提醒：爽身粉倘使用不當　或刺激氣管令眼部痕癢 (14:26)

迷思一：爽身粉可以改善嬰幼兒尿布疹問題？

消委會：當爽身粉與尿液或汗水混合，或會阻塞毛孔，增加與皮膚的摩擦，反而會更容易出現尿布疹或令尿布疹惡化。加上爽身粉顆粒幼小，使用時容易揚塵，倘使用不當，或會對氣管或肺部造成刺激，可能引發哮喘、濕疹和鼻敏感等，眼部亦可能會出現痕癢和紅腫。因此當嬰幼兒有尿布疹問題時不建議使用。

迷思二：只有嬰幼兒才有尿布疹問題？

消委會：長期臥牀、大小便失禁病人或高齡長者，亦可能會患上尿布疹，主要因長時間包裹尿片尿布，皮膚處於潮濕環境，加上大小便的刺激，以及清潔時的摩擦等，造成發炎，稱為失禁性皮膚炎（incontinence-associated dermatitis）。失禁性皮膚炎亦是公認導致壓瘡的風險因素，另外亦應注意出現感染和併發症的風險。

尿布疹成因：密閉潮濕、外來刺激、真菌感染

消委會表示，皮膚角質層可作為防水屏障，有助減少水分流失，保護皮膚免受傷害及微生物的入侵。嬰幼兒皮膚的角質層和表皮層較成人薄，皮膚屏障功能尚未發展成熟，加上尿片或尿布包裹部位長時間處於密閉潮濕環境中，尿液和糞便亦會引起該部位的皮膚酸鹼（pH）值升高，這些因素都會增加患尿布疹風險。其他外來刺激（例如尿片與皮膚間造成的摩擦、護理用品的化學刺激成分等），亦是引起尿布疹常見成因。其他病因（如細菌或念珠菌等真菌感染）亦可能會引致尿布疹。另外，飲食改變、排便次數頻繁且稀爛、不常更換尿片，均會增加患尿布疹的風險。

預防尿布疹：保持臀部清潔乾爽

消委會引述皮膚專科醫生陳厚毅表示，預防和處理尿布疹最重要的原則：保持嬰幼兒臀部清潔乾爽；每次排泄後盡快替換尿片尿布，可行的話及早戒片。日常護理方面，可使用潤膚霜達到補水和鎖水效果，從而增加皮膚保護屏障。子女倘患有輕微尿布疹問題，家長可以考慮選用護臀膏處理，不過避免使用在傷口位置。倘使用石油凍（petroleum jelly）產品，建議先塗潤膚霜補濕，後塗石油凍產品，以達到最佳補濕效果。

尿布疹/嬰兒護臀膏 實用資訊：

嬰兒護臀膏選購使用注意 消委會提醒傷口不宜用 尿布疹問題倘數日無改善宜求醫

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