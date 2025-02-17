嬰兒護臀膏選購使用注意　消委會提醒傷口不宜用　尿布疹問題倘數日無改善宜求醫 (14:09)

嬰兒護臀膏選購使用 消委會建議：

1. 減少或避免使用含有高致敏、刺激，或其他有害物質成分的產品。皮膚有傷口、患有濕疹或皮膚敏感的嬰幼兒，更需特別留意；

2. 首次使用前，可於臀部小範圍塗抹小量護臀膏作皮膚測試，倘用後出現紅腫、痕癢或其他不適，應馬上沖洗並停用；

3. 出現輕微尿布疹時，可選用含氧化鋅的護臀膏，倘使用數日後仍未有改善，或出現水泡、膿泡、出血、潰瘍、發紅範圍變大、或發燒等情況，應立即諮詢醫生；

4. 使用護臀膏後需馬上蓋好，以免令產品變質或受微生物污染，並應放置在陰涼乾燥處，避免陽光直射；

5. 留意產品的生產日期、有效期限、開封後使用期限。倘開封一段時間後，發現產品顏色起變化，應停止使用。

先塗潤膚霜 後塗石油凍產品

消委會引述皮膚專科醫生陳厚毅稱，假如嬰兒有輕微尿布疹問題，家長可以考慮使用護臀膏處理，但要避免使用於傷口位置。倘若以石油凍（petroleum jelly）產品處理，建議先塗潤膚霜保濕，後塗石油凍產品，以達最佳保濕效果。

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