消委會．抽濕機｜含空氣淨化過濾器抽濕機　東芝、開利樣本兩項總評最高分【附名單】 (13:03)

天氣潮濕，抽濕機有助保持室內乾爽，近年巿面亦出現兼具空氣淨化功能的抽濕機。消委會與機電工程署合作測試14款壓縮式抽濕機，其中可配備高效率空氣（HEPA）過濾器作空氣淨化的8款抽濕機樣本中，有5款總評較佳。在不計算空氣淨化表現的總評中，東芝、開利及LG樣本均獲4.5分（5分為滿分），評分最高。計算空氣淨化表現的總評方面，東芝、開利、聲寶及Panasonic樣本表現最好，均獲4分。以兩項總評而言，東芝及開利均評分最高。［消委會提醒 選購應留意能源標籤所標示抽濕量］
5款抽濕機總評較佳（以下各項均是5分為滿分）
●東芝TOSHIBA RAD-DIA17HK
售價：$5180
聲稱每日抽濕量：17升
空氣淨化表現：2.5分
總評（不計算空氣淨化表現）：4.5分
總評（計算空氣淨化表現）：4分
●開利Carrier DC-22VSB
售價：$4930
聲稱每日抽濕量：12.5升
空氣淨化表現：2分
總評（不計算空氣淨化表現）：4.5分
總評（計算空氣淨化表現）：4分
●LG MD19GQCE0
售價：$7090（不包括$590 HEPA過濾網套裝）
聲稱每日抽濕量：19升
空氣淨化表現：2分
總評（不計算空氣淨化表現）：4.5分
總評（計算空氣淨化表現）：3分
●聲寶SHARP DW-S27FA-W
售價：$5280
聲稱每日抽濕量：16升
空氣淨化表現：4分
總評（不計算空氣淨化表現）：4分
總評（計算空氣淨化表現）：4分
●Panasonic F-YAV28H
售價：$7580
聲稱每日抽濕量：16.7升
空氣淨化表現：4分
總評（不計算空氣淨化表現）：4分
總評（計算空氣淨化表現）：4分
資料來源：消委會
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