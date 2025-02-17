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消委會．抽濕機｜含空氣淨化過濾器抽濕機　東芝、開利樣本兩項總評最高分【附名單】 (13:03)

天氣潮濕，抽濕機有助保持室內乾爽，近年巿面亦出現兼具空氣淨化功能的抽濕機消委會與機電工程署合作測試14款壓縮式抽濕機，其中可配備高效率空氣（HEPA）過濾器作空氣淨化的8款抽濕機樣本中，有5款總評較佳。在不計算空氣淨化表現的總評中，東芝、開利及LG樣本均獲4.5分（5分為滿分），評分最高。計算空氣淨化表現的總評方面，東芝、開利、聲寶及Panasonic樣本表現最好，均獲4分。以兩項總評而言，東芝及開利均評分最高。消委會提醒 選購應留意能源標籤所標示抽濕量

5款抽濕機總評較佳（以下各項均是5分為滿分）

●東芝TOSHIBA RAD-DIA17HK

售價：$5180

聲稱每日抽濕量：17升

空氣淨化表現：2.5分

總評（不計算空氣淨化表現）：4.5分

總評（計算空氣淨化表現）：4分

●開利Carrier DC-22VSB

售價：$4930

聲稱每日抽濕量：12.5升

空氣淨化表現：2分

總評（不計算空氣淨化表現）：4.5分

總評（計算空氣淨化表現）：4分

●LG MD19GQCE0

售價：$7090（不包括$590 HEPA過濾網套裝）

聲稱每日抽濕量：19升

空氣淨化表現：2分

總評（不計算空氣淨化表現）：4.5分

總評（計算空氣淨化表現）：3分

●聲寶SHARP DW-S27FA-W

售價：$5280

聲稱每日抽濕量：16升

空氣淨化表現：4分

總評（不計算空氣淨化表現）：4分

總評（計算空氣淨化表現）：4分

●Panasonic F-YAV28H

售價：$7580

聲稱每日抽濕量：16.7升

空氣淨化表現：4分

總評（不計算空氣淨化表現）：4分

總評（計算空氣淨化表現）：4分

資料來源：消委會

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