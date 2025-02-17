消委會．抽濕機｜消委會提醒　選購應留意能源標籤所標示抽濕量 (13:24)

消委會指出，市面大部分抽濕機聲稱的抽濕量都是於廠商慣用環境（一般為溫度30°C、相對濕度80%）下量度，未能準確反映實際使用抽濕機時關上窗的室內環境。實際使用情況下，抽濕機初啟動時室內濕度較高，抽濕速度較快、效能較高，但運作一段時間後室內濕度下降，抽濕速度減慢，所以在廠商慣用環境中量得的數據，或會令人誤以為產品效能較佳。

而抽濕機能源標籤上所標示的抽濕量，是根據標籤計劃規定的標準環境下量度，較接近實際環境，消費者可以參考。

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