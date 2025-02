蘋果公司首席執行官庫克(Tim Cook)周五(14日)在社交平台X預告,蘋果發布會將在下周三(19日)舉行,但未有公布細節及時間,只展示了帶有金屬風格的蘋果標誌,表示「Get ready to meet the newest member of the family(準備好迎接家庭的新成員)」。台灣聯合網報道,這消息讓人期待除了iPhone SE 4之外,是否還有新產品誕生,且材質也可能有新變化。(Tim Cook社交平台/聯合網)