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彈票黨｜用空頭支票網購行騙　匯豐恒生教四招提防支票騙案 (21:35)

警方於周二（11日）拘捕10名「彈票黨」男女，涉28宗網購行騙案，損失財物共約46萬元。相關報道】本文整理匯豐銀行和恒生銀行有關提防支票騙案的資訊，列出「彈票黨」的可能犯案手法，及教大家四招提防「彈票黨」。

「彈票黨」如何犯案？

1. 在社交媒體或買賣交易平台出沒，假扮成買家，用無效支票購買貴價貨品。

2. 用無效支票存入大量金額，然後要求受害人發回差額，令受害人被騙去貨物和金錢。

3. 假扮成學校教師或慈善團體以獲取受害人信任，誘騙受害人向假供應商入貨，並以高佣金為餌。騙徒會先向受害人存入空頭支票，利用彈票前的支票結算時間製造已付款的假象。受害人見到戶口的帳面結餘增加後，自掏腰包付款給假供應商，遭受金錢損失。

4. 偽造本票，由於本票和支票都需要一至兩個工作天結算，受害人很大可能在銀行退回偽造本票時才知道被騙。

四招提防支票騙案

1. 分清「帳面結餘」和「可用結餘」

在銀行手機應用程式內，市民可在戶口查閱兩個金額，以匯豐為例，兩個金額分別標為「帳面結餘」及「可用結餘」，兩者並不相等。帳面結餘是包括存入但未結算以供提取的支票，這個金額只供參考。可用結餘是戶口內實際可供提取的款項。所有銀行都需要至少一個工作天核實支票，確認成功兌現先會反映於「可用結餘」。市民須確認在「可用結餘」收到款項，才繼續與對方交易。

2. 小心轉帳證明

收款時檢查清楚戶口可用結餘，不應單靠入數紙或帳面結餘作轉帳證明。留意銀行發送的交易提示，隨時登入網上銀行帳戶，查閱及核實戶口最新交易狀況。

3. 提防多回報交易

就算回報多高，都不應急於答應對方要求，或提前付款。

4.核實對方帳戶資料

接到自稱來自某組織或某機構的電話，應該仔細查核對方背景，用官方聯絡資訊或成員通訊錄驗證他們的身份，亦可使用「防騙視伏器」、「防騙視伏App」應用程式等防騙資源評估風險。

資料來源：匯豐銀行、恒生銀行、守網者

 

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