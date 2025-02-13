短片專訪：四徑「最年輕生還者」25歲易健豪　初嘗四徑痛苦與感悟 (09:00)

易健豪：整個山任你跑 感覺很紓壓

從事金融工作的易健豪表示，享受跑步的純粹，更愛跑山的寂靜，讓他可以自我對話（self talk），「整個山任你跑，感覺很紓壓。工作愈大壓力便跑得愈多山，然後就愈跑愈多」。這次四徑長達298公里，易健豪稱經歷過迷幻、痛苦，也因見到不認識的人打氣，為疲憊的身體注入一點力量。

曾自責數晚未能與家人吃飯

易健豪笑說，事前沒有告知家人自己參與了四徑，「只跟他們說新年我會四處走走，去旅行探索一下」，還自辯：「這是真的探索，不過是在香港旅行而已。」原來易健豪在途中也曾對四徑創辦人Andre Blumberg有點生氣，因四徑今屆安排在大年初一晚上起步，他經歷了3日4夜，反問自己為何連續數晚也不能與家人吃飯，也自責速度太慢，「這時發現原來跟家人吃飯是一件幾重要的事」。

盼四徑「最年輕生還者」紀錄再被打破

未來還會再參加四徑嗎？易健豪表示，今次準備四徑的訓練不足，只憑一股衝勁參與，希望在跑山方面再下苦功，他日再挑戰四徑；期盼來屆有比他更年輕的跑手打破「最年輕生還者」紀錄，鼓勵大家享受過程締造的回憶。