產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫院疑爆產志賀毒素大腸桿菌感染群組　一文了解病徵、傳播途徑、治療及預防方法 (16:57)

瑪嘉烈醫院員工出現懷疑產志賀毒素大腸桿菌［Shiga toxin-producing Escherichia coli（STEC）］感染群組，一名年約30歲腫瘤科男醫生身亡［詳情］。根據衛生防護中心網站資料，大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌。大多數大腸桿菌菌株都不會造成傷害，不過某些菌株（如產志賀毒素大腸桿菌）則能產生強烈毒素，並可引致嚴重食物傳播疾病。本文整理產志賀毒素大腸桿菌的病徵、感染原因或傳播途徑、潛伏期、治理及預防方法。
產志賀毒素大腸桿菌｜病徵
．腹痛和腹瀉、甚至出血性腹瀉
．或會出現發燒和嘔吐
．少數病人的感染可能會出現危及生命的併發症
．任何年齡的人士均有可能受到感染
產志賀毒素大腸桿菌｜傳播途徑
．主要由進食或飲用受污染的食物（如生或未經煮熟的免治肉類、受污染的蔬果、未經消毒的奶類製品等）
．亦可透過糞口途徑在人與人之間直接傳播
．曾有報告指感染來自被污染飲用水及遊憩用水的水源性傳播
．直接接觸農場動物或其周圍環境也是重要風險因素
．潛伏期一般為3至4天
產志賀毒素大腸桿菌｜治理方法
．多為支援性治療，當患者出現嚴重腹瀉時，補充水分和電解質
．抗生素不應用作治療產志賀毒素大腸桿菌感染，因有可能增加溶血性尿毒綜合症的風險
．患者倘出現溶血尿毒症，可能需要特定的支援和輸血治療
產志賀毒素大腸桿菌｜五招預防
1. 處理食物時要選擇安全的原材料、保持雙手及用具清潔、分開生熟食物、徹底煮熟食物，以及把食物存放於安全溫度。
2. 處理食物或進食前、處理生的肉類或家禽後、如廁或更換尿片後、接觸動物後，應該用梘液及清水徹底洗淨雙手。
3. 進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水。烹煮或翻熱食物時，須確保其中心溫度達至70°C或以上，並維持至少30秒。
4. 避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物。
5. 倘出現懷疑受到產志賀毒素大腸桿菌感染的腸道病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫。
資料來源：衛生防護中心
產志賀毒素大腸桿菌 更多資訊：www.chp.gov.hk/tc/resources/464/23315.html
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