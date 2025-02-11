產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫院疑爆產志賀毒素大腸桿菌感染群組　一文了解病徵、傳播途徑、治療及預防方法 (16:57)

產志賀毒素大腸桿菌｜病徵

．腹痛和腹瀉、甚至出血性腹瀉

．或會出現發燒和嘔吐

．少數病人的感染可能會出現危及生命的併發症

．任何年齡的人士均有可能受到感染

產志賀毒素大腸桿菌｜傳播途徑

．主要由進食或飲用受污染的食物（如生或未經煮熟的免治肉類、受污染的蔬果、未經消毒的奶類製品等）

．亦可透過糞口途徑在人與人之間直接傳播

．曾有報告指感染來自被污染飲用水及遊憩用水的水源性傳播

．直接接觸農場動物或其周圍環境也是重要風險因素

．潛伏期一般為3至4天

產志賀毒素大腸桿菌｜治理方法

．多為支援性治療，當患者出現嚴重腹瀉時，補充水分和電解質

．抗生素不應用作治療產志賀毒素大腸桿菌感染，因有可能增加溶血性尿毒綜合症的風險

．患者倘出現溶血尿毒症，可能需要特定的支援和輸血治療

產志賀毒素大腸桿菌｜五招預防

1. 處理食物時要選擇安全的原材料、保持雙手及用具清潔、分開生熟食物、徹底煮熟食物，以及把食物存放於安全溫度。

2. 處理食物或進食前、處理生的肉類或家禽後、如廁或更換尿片後、接觸動物後，應該用梘液及清水徹底洗淨雙手。

3. 進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水。烹煮或翻熱食物時，須確保其中心溫度達至70°C或以上，並維持至少30秒。

4. 避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物。

5. 倘出現懷疑受到產志賀毒素大腸桿菌感染的腸道病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫。

資料來源：衛生防護中心

產志賀毒素大腸桿菌 更多資訊：www.chp.gov.hk/tc/resources/464/23315.html

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