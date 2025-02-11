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情人節優惠｜美心MX長者2月14日晚巿七折　大家樂推$22「髀翼雙飛」下午茶 (14:20)

情人節（2月14日）將至，連鎖快餐店美心MX、大家樂推出優惠。另外，大快活亦趁新春推出優惠。留意個別分店的供應及套餐價錢或有不同，建議先行查詢。

．美心MX　情人節長者晚巿七折

長者2月14日晚市惠顧美心MX、美心Food²分店，出示長者咭/樂悠咭/長者八達通，堂食外賣均可享七折優惠。詳情

供應日期：2月14日

供應時間：晚市時段（下午5時起）

註：全線分店適用，西九高鐵站MX、機場中場MX分店除外。

．大家樂　情人節「髀翼雙飛」下午茶餐$22

下午茶「髀翼雙飛餐」，$22可享雞髀及雞翼各一隻。詳情

供應日期：2月12日至14日

供應時間：下午2時半至5時半

註：全線分店適用，中港城分店除外，雞髀口味視乎分店供應，售完即止。

．大快活　「蛇年快活大利巿」優惠券

大快活App會員即日至3月7日，可領取手機點餐$12大利市（消費滿$60才可使用）。另外，$5的早市及茶市大利市、$8的午巿大利市、$12的晚巿大利市在不同日子派發，均有最低消費要求。詳情

註：資料以餐廳最新公布為準

其他著數優惠情報：

KFC家鄉雞扒包買一送一、$50六件雞、$16芝心雞肉火腿脆卷餐 2月13日起三周優惠各不同

7-Eleven「1+1至抵配」 買7-SELECT雞髀雞胸熱狗蛋糕麵包三文治 加$5可換購不同飲品

美麗華Mira eShop美食優惠價低至88元 Yamm自助餐買一送一 國金軒片皮鴨四一折

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