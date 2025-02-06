美國雞蛋價飈升　民眾呻「貴如奢侈品」　餐廳收雞蛋附加費 (18:49)

新聞網站《Business Insider》報道，美國蛋價在2024年第一季至第四季的升幅高達58%。美國勞動統計局數據顯示，2023年12月一打A級大蛋售價為2.51美元（約19.6港元），至2024年12月已漲價至4.15美元（約32.37港元）。

加州有居民向中央社表示，現時蛋價過高，喜歡吃奄列的他以往會用3隻蛋煮奄列，現在只能用1隻蛋。美國連鎖餐廳Waffle House本周宣布，由於雞蛋來價上漲，其餐點的每隻雞蛋將收取0.5美元（約3.9港元）附加費，但稱是暫時措施。

有加州早餐店表示，因為雞蛋和沙律醬經常缺貨，惟有停售蛋沙律麵包。另一早餐店負責人Nimer Musleh表示，2星期前雞蛋來價突然由每箱（15打）38美元（約296港元）升到145美元（約1131港元），從未見過這麼嚴重的情況。他更擔心特朗普政府的關稅措施會使雞蛋短缺進一步惡化。（中央社/Business Insider/CNN/BBC/ABC）