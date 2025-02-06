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渣馬2025｜渣馬賽前飲食注意　跑手記得剪腳甲 (21:02)

渣打馬拉松周日（9日）舉行，天文台今午（6日）預測當天氣溫下降至9至10°C水平。跑手賽前應有什麼準備？香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德接受訪問，提醒跑手留意以下事項。

渣馬跑手在比賽當天應如何準備？

雷雄德建議跑手預留10至20分鐘做熱身運動，提升核心體溫，令動作更靈活。動作方面，可先作慢跑，待身體和暖後可以做抬腿、後蹬等和跑步相關動作。

渣馬賽前宜吃什麼？

雷雄德建議，跑手在運動前2小時食碳水化合物，例如可以是2至4片麵包，或是相若分量的白飯、薯仔等。他不建議跑手食油膩食物作早餐，如餐蛋麵等。跑手亦可以在跑前2小時飲1至2杯水。

渣馬賽前數天的訓練有什麼要注意？

賽前數天宜減量訓練，讓身體可以最佳狀態迎戰。

渣馬跑手賽前建議一：剪腳甲

雷雄德建議跑手可以檢查跑鞋狀況，確保適合作賽，另應修剪腳甲，以防長時間跑步導致「爆甲」。

渣馬跑手賽前建議二：提升醣原儲備

跑手這幾天可以吃多些碳水化合物，提升醣原儲備，例如吃多1至2碗飯。

渣馬跑手賽前建議三：調整作息時間

賽事於清晨開始，建議跑手這幾天調整生理時鐘，早起身也能確保有7至8小時睡眠。心理上也要準備好參賽，不要讓多餘思緒影響情緒。

文：卓朗為

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