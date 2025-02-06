旅遊預訂平台分析「旅遊迷思」　周日預訂機票較相宜　周五最貴 (18:08)

不少港人熱愛旅遊，可是機票價格浮動，究竟何時買才是價格較相宜？旅遊預訂平台Expedia與航空公司報告公司（Airlines Reporting Corporation）及全球最大型航班資訊供應商OAG（Official Aviation Guide）合作，參考數以十億計數據點分析後發布《2025年航空旅遊秘訣》年度報告。報告中分析了一些應何時買機票最實惠等的「旅遊迷思」。本文整理相關報告的資訊，供讀者參考。
●迷思一：愈早預訂機票越著數？
報告指出，出發前7至22天是預訂的黃金時機，對比提前4至5個月預訂最多可節省26%。另可留意航空公司及旅遊預訂平台的促銷活動。
●迷思二：周一至周日，在任何一日預訂或出發的機票價格都一樣？
預訂機票方面，周日預訂價格一般較相宜，比最昂貴的周五預訂機票，最多可節省15%。出發日子方面，選周四出發最多可節省17%。
●迷思三：機票價格每年也上漲？
2024年經濟艙平均機票價格較2023年下跌2%。
●迷思四：周一至周五之中，哪天出發較易避開人潮？
周二是出遊人流相對較少的日子；9月則是港人外遊淡季。
●迷思五：哪些時候出發，會較少遇上航班被取消？
凌晨3時至早上9時出發航班，被取消的可能性較低；下午3時至晚上9時出發的航班被取消的可能性較高。另外，3月的平均航班取消率為4.5%，低於其他月份。
另外，相關機構以機票搜尋量分析，指出日本熊本和塞班島成為旅遊「新寵」，機票搜尋量分別按年飈升255%和225%；越南富國島的搜尋量也顯著上升，按年增幅達140%。